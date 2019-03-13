nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рубль вырос к доллару до 65,50. Нефть растет, а российские акции снижаются в цене

13 марта 2019, 11:25
Фото: pixabay.com
С 8 марта курс доллара к рублю поднялся до отметки 65,50. Евро опустился ниже 74 рублей. Аналитики считают, что высокие цены на нефть продолжат положительно сказываться на обменном курсе.

На данный момент нефть марки Brent стоит около $67 за баррель. За сутки стоимость черного золота увеличилась на 0,5%. Проблемы Венесуэлы и растущий спрос на топливо в Китае и Индии подталкивают котировки вверх. Однако цены акций российских нефтяных компаний снижаются в пределах 0,3%.

Отмечается, что позитивные тенденции роста национальных валют зафиксированы на других развивающихся рынках – Бразилии и Мексике.

Между тем российский рынок акций 13 марта снижается на 0,5% в след за большинством биржевых рынков. В лидерах роста Полюс Золото из-за продолжающегося повышения цен на золото в мире. В Азии акции большинства компаний теряют в пределах 1%.

Материалы по теме
Цена бензина АИ-92 в России 42 рубля, в Казахстане – 28 рублей за литр
#Новости#Акции#Рубль#Биржи#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25