Рубль вырос к доллару до 65,50. Нефть растет, а российские акции снижаются в цене

На данный момент нефть марки Brent стоит около $67 за баррель. За сутки стоимость черного золота увеличилась на 0,5%. Проблемы Венесуэлы и растущий спрос на топливо в Китае и Индии подталкивают котировки вверх. Однако цены акций российских нефтяных компаний снижаются в пределах 0,3%.
Отмечается, что позитивные тенденции роста национальных валют зафиксированы на других развивающихся рынках – Бразилии и Мексике.
Между тем российский рынок акций 13 марта снижается на 0,5% в след за большинством биржевых рынков. В лидерах роста Полюс Золото из-за продолжающегося повышения цен на золото в мире. В Азии акции большинства компаний теряют в пределах 1%.