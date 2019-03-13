Рубль вырос к доллару до 65,50. Нефть растет, а российские акции снижаются в цене

На данный момент нефть марки Brent стоит около $67 за баррель. За сутки стоимость черного золота увеличилась на 0,5%. Проблемы Венесуэлы и растущий спрос на топливо в Китае и Индии подталкивают котировки вверх. Однако цены акций российских нефтяных компаний снижаются в пределах 0,3%.