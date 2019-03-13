Почти тысяче тюменцев выплатили долги по зарплате за год

«Основные причины долгов организаций перед работниками - это экономические проблемы, а также неправомерные действия учредителей, собственников и руководителей», - отметил губернатор.
По его мнению, принимать меры для стабилизации работы таких организаций нужно до того, как наступит критическая ситуация и средств и имущества просто не хватит для погашения долга.
Все организации, имеющие латентную задолженность по заработной плате, находятся под контролем прокуратуры. Совместно с другими ведомствами обсуждается судьба каждого предприятия, рассматриваются возможности и источники погашения различной задолженности. Если они есть, права работников удается восстанавливать.