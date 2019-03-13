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Почти тысяче тюменцев выплатили долги по зарплате за год

13 марта 2019, 06:51
Фото: Новости Волгограда
Губернатор Александр Моор провел заседание группы по выплате зарплаты, налогов и страховых взносов. На нем обсудили ситуацию с задолженностью по зарплате. Всего за год получить свои деньги смогли 950 работников девяти организаций-должников.

«Основные причины долгов организаций перед работниками - это экономические проблемы, а также неправомерные действия учредителей, собственников и руководителей», - отметил губернатор.

По его мнению, принимать меры для стабилизации работы таких организаций нужно до того, как наступит критическая ситуация и средств и имущества просто не хватит для погашения долга.

Все организации, имеющие латентную задолженность по заработной плате, находятся под контролем прокуратуры. Совместно с другими ведомствами обсуждается судьба каждого предприятия, рассматриваются возможности и источники погашения различной задолженности. Если они есть, права работников удается восстанавливать.

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#Новости#Александр Моор#Зарплата#Долги#Тюмень#Павел Захаров#Экономика
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