Известно, что блокирующий пакет акций PDVSA принадлежит Газпромбанка, и ВТБ. Более того, министерство финансов США назвало «Еврофинанс» главной международной финансовой организацией, которая поддержала криптовалюту Petro. Все активы банка на территории США заморожены, с ним запрещено проводить финансовые сделки и транзакции.