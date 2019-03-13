Карты Visa и MasterCard полностью заблокированы в одном из российских банков

Сообщается, что причиной блокировок стали санкции США против кредитной организации, которая открыла счета для венесуэльской национальной нефтяной компании PDVSA. По мнению конгрессменов, банк материально поддерживал корпорацию.
В ближайшее время кредитная организация произведет замену карт Visa на российский аналог – «Мир».
Известно, что блокирующий пакет акций PDVSA принадлежит Газпромбанка, и ВТБ. Более того, министерство финансов США назвало «Еврофинанс» главной международной финансовой организацией, которая поддержала криптовалюту Petro. Все активы банка на территории США заморожены, с ним запрещено проводить финансовые сделки и транзакции.