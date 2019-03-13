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Карты Visa и MasterCard полностью заблокированы в одном из российских банков

13 марта 2019, 10:39
Фото: pixabay.com
Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка «Еврофинанс Моснарбанк». По данным пресс-службы банка, их клиенты не могут проводить операции.

Сообщается, что причиной блокировок стали санкции США против кредитной организации, которая открыла счета для венесуэльской национальной нефтяной компании PDVSA. По мнению конгрессменов, банк материально поддерживал корпорацию.

В ближайшее время кредитная организация произведет замену карт Visa на российский аналог – «Мир».

Известно, что блокирующий пакет акций PDVSA принадлежит Газпромбанка, и ВТБ. Более того, министерство финансов США назвало «Еврофинанс» главной международной финансовой организацией, которая поддержала криптовалюту Petro. Все активы банка на территории США заморожены, с ним запрещено проводить финансовые сделки и транзакции.

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#Новости#Visa#Блокировки#MasterCard#Александр Мязин#Экономика
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