Суд изъял у полковника ФСБ имущества на 380 млн рублей по делу Захарченко

Отмечается, что Захарченко был арестован в 2016 году. В ходе обыска у полковника обнаружили 8,5 млрд рублей, которые хранились в специальном сейфе на одной из квартир, оборудованной для этих целей. Однако, в ходе следствия в 2019 году у Захарченко обнаружили ещё 0,5 млрд. Большая часть родственников полковника оказались под следствием. Правоохранительные органы изъяли у них деньги, драгоценности, недвижимость и автомобили.