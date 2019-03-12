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Суд изъял у полковника ФСБ имущества на 380 млн рублей по делу Захарченко

12 марта 2019, 10:13
Фото: pixabay.com
Суд в Москве постановил изъять 380 млн рублей имущества бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина по делу полковника Захарченко. Представитель спецслужб был супругом его сестры.

Гагаринский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. В доход страны изъяты 30 объектов недвижимости – квартиры, транспортные средства, земля. Следствие полагает, что Сенин вывел 380 млн рублей через уборщиц.

Отмечается, что Захарченко был арестован в 2016 году. В ходе обыска у полковника обнаружили 8,5 млрд рублей, которые хранились в специальном сейфе на одной из квартир, оборудованной для этих целей. Однако, в ходе следствия в 2019 году у Захарченко обнаружили ещё 0,5 млрд. Большая часть родственников полковника оказались под следствием. Правоохранительные органы изъяли у них деньги, драгоценности, недвижимость и автомобили.

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