Пострадавшую в ДТП пассажирку автобуса в Тюмени доставили в больницу

Первая девушка отказалась от медпомощи и самостоятельно ушла с места ДТП. По данным пресс-службы департамента здравоохранения ТО вторая девушку доставили в ОКБ №2, где у нее диагностировали ушибы в области лица. После оказания необходимой медицинской помощи она направлена на амбулаторное наблюдение по месту жительства.