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Пострадавшую в ДТП пассажирку автобуса в Тюмени доставили в больницу

12 марта 2019, 05:41
Фото: «Наш город»
Вечером 11 февраля в ДТП с автобусом пострадали две пассажирки маршрута №96. Одна девушка отказалась от помощи медиков, другая была доставлена в больницу.
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Тюмень

Автомобиль Mazda «подрезал» отъезжающий с остановки Максима Горького автобус №96. Из-за резкого торможения автобуса одна пассажирка ударилась лицом о поручень, а другая упала с задней площадки. Несмотря на это столкновения избежать не удалось.

На место ДТП прибыли экстренные службы – МЧС и скорая медицинская помощь.

Первая девушка отказалась от медпомощи и самостоятельно ушла с места ДТП. По данным пресс-службы департамента здравоохранения ТО вторая девушку доставили в ОКБ №2, где у нее диагностировали ушибы в области лица. После оказания необходимой медицинской помощи она направлена на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

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