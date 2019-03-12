Пострадавшую в ДТП пассажирку автобуса в Тюмени доставили в больницу

Автомобиль Mazda «подрезал» отъезжающий с остановки Максима Горького автобус №96. Из-за резкого торможения автобуса одна пассажирка ударилась лицом о поручень, а другая упала с задней площадки. Несмотря на это столкновения избежать не удалось.
На место ДТП прибыли экстренные службы – МЧС и скорая медицинская помощь.
Первая девушка отказалась от медпомощи и самостоятельно ушла с места ДТП. По данным пресс-службы департамента здравоохранения ТО вторая девушку доставили в ОКБ №2, где у нее диагностировали ушибы в области лица. После оказания необходимой медицинской помощи она направлена на амбулаторное наблюдение по месту жительства.