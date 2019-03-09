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В Росгвардии рассказали о службе женщин в погонах

9 марта 2019, 08:45
Фото: Росгвардия
Киностудия Росгвардии подготовила видео о работе женщин в силовых структурах Российской Федерации.

На сегодняшний день в рядах Росгвардейцев трудятся тысячи женщин. На постах по охране важных гособъектов, в патруле, в разведке и спецназе. Профессиональные качества позволяют расширить аппарат отрядов специального назначения, в которых есть место и девушкам. Наравне с мужчинами они стоят на защите интересов страны и общественного порядка.

С конца февраля сотрудницы тюменского ОМОНа приняли участие во всероссийском конкурсе красоты. Известно, что в Тюменской области несут службу 70 девушек, работающих в данном подразделении. Из них 6 участвовало в конкурсе. Творческие работы победительниц фотоконкурса украсят календарь Росгвардии на 2020 год.

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