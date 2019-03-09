В Росгвардии рассказали о службе женщин в погонах

На сегодняшний день в рядах Росгвардейцев трудятся тысячи женщин. На постах по охране важных гособъектов, в патруле, в разведке и спецназе. Профессиональные качества позволяют расширить аппарат отрядов специального назначения, в которых есть место и девушкам. Наравне с мужчинами они стоят на защите интересов страны и общественного порядка.