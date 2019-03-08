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Овчарки и ротвейлеры попали в список опасных собак. Хозяевам придется привыкнуть

8 марта 2019, 05:35
Фото: Восток-Медиа
МВД России разработало проект перечня потенциально опасных собак. Список размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В него попали популярные в России породы домашних питомцев.
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Тюмень

Перечень пород собак, которые потенциально представляют опасность для окружающих, потребовался для реализации принятого в конце 2018 года закона об обращении с домашними животными.

Согласно закону, выгул таких собак без намордника и поводка запрещается везде, независимо от места, за исключением специальной огороженной территории, принадлежащей лично владельцу. А о том, что за забором живет такая собака, нужно обязательно вешать табличку на входе.

В перечень попали 69 пород, «обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, в связи с чем особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки, а также гибриды и метисы этих пород собак», уточнили в МВД.

В МВД России к опасным породам отнесли практически всех бульдогов, питбультерьеров, стаффордов, мастифов, волко-собачьи гибриды, греческую, немецкую и кавказскую овчарку, волкодава, кане корсо, ротвейлера, шарпея и все гибриды пород из списка.

С полным перечнем пород собак, с которыми больше нельзя будет выходить на улицу без поводка и намордника, можно ознакомиться на портале по следующей ссылке.

Проект еще проходит стадию обсуждения, но с большой долей вероятности будет принят.

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