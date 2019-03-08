Овчарки и ротвейлеры попали в список опасных собак. Хозяевам придется привыкнуть

В перечень попали 69 пород, «обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, в связи с чем особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки, а также гибриды и метисы этих пород собак», уточнили в МВД.