Тоболяк предстанет перед судом за нападение на врачей скорой помощи

Происшествие было зарегистрировано 16 ноября 2018 года. Отмечается, что в это время подозреваемый распивал спиртное со своей знакомой, на между ними произошла ссора. Женщина ударилась о батарею при падении. Медиков вызвали соседи пострадавшей.
Отмечается, что пьяный тоболяк подбежал сначала к медсестре, а потом ударил фельдшера скорой. На место инцидента вызвали стражей правопорядка, которые задержали дебошира и отвезли в ближайшее отделение полиции для разбирательств.
В настоящее время злоумышленник обвиняется по ч.1 ст.119 УК РФ и 116 УК РФ. 51-летнему мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
Осенью в Тобольске был отмечен подобный случай. Врачам пришлось отбиваться от пьяного местного жителя, которого ранили ножом в шею.