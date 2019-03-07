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Тоболяк предстанет перед судом за нападение на врачей скорой помощи

7 марта 2019, 11:06
Фото: pixabay.com
В Тобольске 51-летнего местного жителя обвиняют в нападении на медсестру и фельдшера.

Происшествие было зарегистрировано 16 ноября 2018 года. Отмечается, что в это время подозреваемый распивал спиртное со своей знакомой, на между ними произошла ссора. Женщина ударилась о батарею при падении. Медиков вызвали соседи пострадавшей.

Отмечается, что пьяный тоболяк подбежал сначала к медсестре, а потом ударил фельдшера скорой. На место инцидента вызвали стражей правопорядка, которые задержали дебошира и отвезли в ближайшее отделение полиции для разбирательств.

В настоящее время злоумышленник обвиняется по ч.1 ст.119 УК РФ и 116 УК РФ. 51-летнему мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Осенью в Тобольске был отмечен подобный случай. Врачам пришлось отбиваться от пьяного местного жителя, которого ранили ножом в шею.

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#Новости#Скорая помощь#Тобольск#Нападения#Медицина#Александр Мязин#Происшествия
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