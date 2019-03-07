Тоболяк предстанет перед судом за нападение на врачей скорой помощи

Происшествие было зарегистрировано 16 ноября 2018 года. Отмечается, что в это время подозреваемый распивал спиртное со своей знакомой, на между ними произошла ссора. Женщина ударилась о батарею при падении. Медиков вызвали соседи пострадавшей.