В Тюменской области будут судить крымчанина за смертельное ДТП

Сообщается, что обвиняемый вел машину с превышением скорости и не соблюдал безопасную дистанцию до впереди двигающегося авто. Когда оно стало притормаживать, водитель, чтобы не столкнуться с ним, начал тормозить, но его занесло. Грузовик оказался на встречке. Там он столкнулся с Toyota Land Cruiser. Водитель Toyota – 60-летний житель Тюменского района – ехал в Абатский район на охоту, но получил тяжкий вред здоровью и 14 декабря скончался в больнице Ишима.