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В Тюменской области будут судить крымчанина за смертельное ДТП

6 марта 2019, 12:56
Фото: Пресс-служба прокуратуры Тюменской области
В Тюменской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего крымчанина. Как сообщили «Нашему городу» в областном надзорном ведомстве, его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Сюжет
Тюмень

Как следует из материалов уголовного дела, крымчанину нужно было перегнать грузовик Dong Feng из Омска в Муравленко. Он выехал утром 12 декабря прошлого года. Вечером того же дня на 284 км автодороги Тюмень-Омск водитель, по версии следствия, нарушил ПДД.

Сообщается, что обвиняемый вел машину с превышением скорости и не соблюдал безопасную дистанцию до впереди двигающегося авто. Когда оно стало притормаживать, водитель, чтобы не столкнуться с ним, начал тормозить, но его занесло. Грузовик оказался на встречке. Там он столкнулся с Toyota Land Cruiser. Водитель Toyota – 60-летний житель Тюменского района – ехал в Абатский район на охоту, но получил тяжкий вред здоровью и 14 декабря скончался в больнице Ишима.

Обвиняемый признал свою вину в ДТП. Максимум ему грозит пять лет тюрьмы.

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