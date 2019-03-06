В феврале сбережения жителей России сократились на 2,4%

С середины февраля большинство крупных банков России повысили средние максимальные ставки размещения депозитов до 7,544% годовых. Максимальная ставка составляет 8% в год. Новые условия размещения предлагают «Газпромбанк», «Открытие», «Альфа-банк». Эксперты отмечают, что рост ставок по депозитам в РФ может продолжится, но темпы роста будут небольшими. При этом ЦБ РФ скорее всего не будет повышать ключевую ставку в конце месяца.