За вами следят. Ритейлеры планируют создать систему распознавания лиц для магазинов

Компании Watcom Group и NtechLab подписали соглашение о разработке программного обеспечения для распознавания лиц в торговых сетях и магазинах.
Новейшие технологии позволят торговцам выявить количество посещений торговых точек, получить информацию о поле и возрасте потребителей. Система позволит отслеживать действия сотрудников магазинов.
Между тем, условия сотрудничества стороны не раскрывают. Ряд аналитиков полагает, что программа распознавания может стоить от 30 до 100 млн рублей.
Сайт FindFace получил широкую известность в 2016 году. Пользователи могли искать людей в соцсетях используя фотографию человека. В 2018 году проект был закрыт.