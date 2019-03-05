В Тюмени банда получила реальные сроки за вымогательства, убийства и разбои

Как установлено расследованием и судом, они в разном составе совершали преступления совместно с тюменцем Никитой Коновалем. Его ранее признали виновным в вымогательствах, мошенничествах, кражах, разбоях и убийстве. В итоге ему дали 18 лет тюрьмы строгого режима.
Самым активным его сообщником был подсудимый 1989 г.р. из Тюменского района, который участвовал во всех девяти указанных преступлениях и в действиях которого установлен опасный рецидив.
Коноваль и подсудимый 1989 г.р. в январе 2016 года вымогали 25 тыс. рублей у тюменца. Они ночью вывезли его на кладбище и поставили на колени у вырытой могилы. Под угрозой убийства они требовали с него денег.
В апреле того же года Коноваль, подсудимые 1989 г.р. и 1992 г.р. при пособничестве их сообщника-предпринимателя похитили у коммерческой фирмы два дизельных генератора, общая стоимость которых более 2,6 млн рублей.
Как следует из материалов уголовного дела, 24-летний тюменец Никита Шеин по просьбе одного из злоумышленников 27 апреля 2016 года взял в аренду на сутки два дорогостоящих дизельных генератора и отвез их в лес. 28 апреля владелец стал требовать технику назад. Молодой человек понял, что генераторы были похищены и сказал, что если собственник генераторов попытается привлечь его к уголовной ответственности, то он обратится в полицию.
На следующий день четверо злоумышленников (Коноваль, подсудимый 1989 г.р. и двое 1992 г.р.) вывезли тюменца в лес, где и убили.
Суд признал подсудимого 1989 г.р. виновным в совершении девяти преступлений – в самоуправстве, двух вымогательствах, краже, трех мошенничествах, разбое, пособничестве в убийстве. Ему дали 15,5 лет тюрьмы строгого режима.
Предпринимателя, в действиях которого установлен опасный рецидив, суд признал виновным в двух пособничествах в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Его отправили в тюрьму строгого режима на пять лет. После освобождение будет ограничен в свободе передвижения на полтора года.
Двое подсудимых 1992 г.р. осуждены к 12 и 17 годам колонии строгого режима за убийство. Один из них осужден еще по двум составам мошенничества. После освобождения один будет ограничен в свободе передвижения на год, второй на 1,5 года.
Подсудимые 1979 и 1980 годов рождения осуждены за вымогательство и приговорены, соответственно, к четырем и пяти годам лишения свободы. Первый с учетом рецидива будет отбывать наказание в колонии строгого режима, второй – в колонии общего режима.
Кроме того, суд взыскал с троих осужденных, признанных виновными в убийстве, 1 млн. рублей в пользу отца погибшего. А с одного из них (1989 г.р.) взыскано еще десять тысяч рублей в пользу потерпевшего за самоуправство.