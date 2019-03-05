В Тюмени банда получила реальные сроки за вымогательства, убийства и разбои

Как следует из материалов уголовного дела, 24-летний тюменец Никита Шеин по просьбе одного из злоумышленников 27 апреля 2016 года взял в аренду на сутки два дорогостоящих дизельных генератора и отвез их в лес. 28 апреля владелец стал требовать технику назад. Молодой человек понял, что генераторы были похищены и сказал, что если собственник генераторов попытается привлечь его к уголовной ответственности, то он обратится в полицию.