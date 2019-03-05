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Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий хостелы в домах

5 марта 2019, 10:23
Фото: duma.gov.ru
В Государственной думе приняли во втором чтении законопроект, запрещающий размещать людей в жилых помещениях. Другими словами, ввела полный запрет на хостелы в домах. Теперь для этого нужно перевести помещение в статус нежилого.
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Тюмень

В Госдуме прошел второе чтение законопроект против предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению, в широких кругах – закон о запрете хостелов в жилых домах.

Законопроект сдвинулся с места спустя три года. Отсрочка была связана с Чемпионатом мира по футболу 2018.

В пояснительной записке указывается, что помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в своем отзыве на законопроект для РИА «Новости» отмечал, что поправки в Жилищный кодекс в таком виде «фактически уничтожат сектор хостелов в гостиничном бизнесе России, приведут к дефициту мест размещения и к существенному повышению цен на гостиничном рынке».

При этом парламентарии воздержались от поправок, предлагаемых правительством, в этом их поддержал премьер Дмитрий Медведев.

Ранее «Наш город» также поинтересовался мнением чиновников и предпринимателей в Тюмени. Мысли были разными, но в целом сходились к тому, что закон лучше соблюдать.

Мнения же жителей Тюмени в нашем опросе о том, нужны ли хостелы или нет разделились.

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