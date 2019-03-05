Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий хостелы в домах

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в своем отзыве на законопроект для РИА «Новости» отмечал, что поправки в Жилищный кодекс в таком виде «фактически уничтожат сектор хостелов в гостиничном бизнесе России, приведут к дефициту мест размещения и к существенному повышению цен на гостиничном рынке».