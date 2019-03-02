Штормовое предупреждение: в Тюмени резко ухудшается погода

Главное управление МЧС России по Тюменской области предупредило руководителей муниципальных образований региона о возможных авариях и происшествиях, которые могут быть вызваны из-за сильных порывов ветра.
Тюменцам рекомендуют по возможности оставаться дома, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.
Водителям необходимо помнить, что на трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности.
О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или Единой дежурно-диспетчерской службы «112».