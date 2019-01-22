В тюменском ФЦН открылся первый в России класс лучевой диагностики

Учебный класс реализован для подготовки нейрохирургов и смежных специальностей. Специалисты отмечают, что проект уникален по нескольким показателям: обширная электронная база рентгеновских снимков, современное компьютерное оборудование.
Отмечается, что совокупность данных факторов позволит выпускать специалистов, которые эффективнее будут оперировать пациентов. При этом повысится профессиональный уровень кадров.
Предполагается, что изучая материалы реальных пациентов с различными патологиями повысится точность поставленного диагноза. В базах данных ФЦН находится около 2 000 снимков различных патологий. После индивидуальной работы обучающиеся переходят к коллективным обсуждениям и постановке диагноза.
Первый подобный образовательный курс прошел в Тюмени в конце 2018 года. В учреждении ожидают на обучение врачей из других регионов РФ и стран мира.
Врачи отмечают, что ранняя и точная диагностика является важным звеном лечения. В ближайшее время ФЦН могут посетить известные врачи для проведения лекций на базе этого уникального кабинета.
В Тюменском ФЦН открылся первый в Российской Федерации класс лучевой диагностики. Здесь обучают нейрохирургов и специалистов в смежных отраслях. Эксперты отмечают, что новый класс существенно улучшает процесс обучения. В основном за счет современного компьютерного оборудования и обширной базы рентгеновских снимков (более 2000 различных патологий).
Первый поток слушателей прошел через новый класс в 2018 году. Обучение строилось по следующей схеме: сначала индивидуальная работа, потом коллективное обсуждение диагноза. Планируется, что уникальный класс будет загружен работой постоянно. Причем учиться будут не только российские врачи, но и иностранные специалисты.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года