В тюменском ФЦН открылся первый в России класс лучевой диагностики

Первый поток слушателей прошел через новый класс в 2018 году. Обучение строилось по следующей схеме: сначала индивидуальная работа, потом коллективное обсуждение диагноза. Планируется, что уникальный класс будет загружен работой постоянно. Причем учиться будут не только российские врачи, но и иностранные специалисты.