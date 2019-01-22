Тюменцы сообщают о пропаже вахтовика, который ехал домой

Горожане отмечают, что под новый год регистрируется как минимум 1 пропавший без вести в неделю. 4 января, в новый год в Тюмени пропала 18-летняя девушка Ксения, последний раз её видели в центре около 18:00. Через 4 дня родственникам удалось её найти. Подробности не известны.