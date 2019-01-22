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Тюменцы сообщают о пропаже вахтовика, который ехал домой

22 января 2019, 02:00
Фото: Типичная Тюмень
Тюменцы сообщают о пропаже человека, который ехал с вахты домой. Последний раз его видели 14 января.
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Тюмень

Демочко Андрей Борисович должен был вернуться с Нового Уренгоя домой в Омск. По последним данным его видели в Тюмени 14 января на ж/д вокзале. О происшествии сообщила Анна Демочко, других подробностей неизвестно, пост был опубликован в соцсетях.

Между тем тюменцы сообщают, что вахтовики могут в пути выпивать и человек мог угодить в местный изолятор временного содержания.

Попробуйте позвонить в ИВС в Винзилях, может на 15 суток его закрыли, порекомендовал один из пользователей тюменского паблика.

Горожане отмечают, что под новый год регистрируется как минимум 1 пропавший без вести в неделю. 4 января, в новый год в Тюмени пропала 18-летняя девушка Ксения, последний раз её видели в центре около 18:00. Через 4 дня родственникам удалось её найти. Подробности не известны.

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#Новости#Розыск#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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