Тюменцы проигнорировали антимусорный митинг

Напомним, что в Тюменской области выбрали один из двух вариантов: по квадратным метрам жилплощади. В течение года специалисты проводили замеры количества мусора в разных районах города. Посчитать, сколько приходится на одного человека достаточно сложно (тариф получается примерным - 150 рублей с человека), но очевидно, что семья из четырех человек накопит мусора немногим больше двоих, то есть считать по количеству прописанных не совсем корректно.