Тюменцы проигнорировали антимусорный митинг

Накануне мероприятия организаторы отозвали заявку на проведение митинга. Тем не менее около 250 человек (точные данные УМВД уточнит в понедельник) пришли на площадь выразить протест. Среди них были и коммунисты: депутат облдумыот КПРФ Тамара Казанцева и ее коллега по партии Александр Чепик, депутат городской Думы Тюмени.
Я знала, что люди все равно придут, поэтому бросать граждан на площади, чтобы применили меры воздействия административные, я этого не хочу.Тамара Казанцева
Учитывая, что акция стала несогласованной с администрацией Тюмени, митингующие не высказывали требований, общались между собой.
Из тезисов организаторов протеста против мусорной реформы известно, что основной негатив связан идет от собственников частных домов, которые выступают против тарифа по квадратным метрам.
Жители поселка (ИЖС) организовали группу в соцсетях для обсуждения мусорной реформы и призвали тюменцев протестовать против новой тарифной политики. При подаче уведомления о проведении митинга к ним присоединились представители коммунистов. Накануне митинга, 18 января, организаторы отозвали заявку на проведение публичной акции.
Недовольство собственников загородных домов было вызвано тем, что новый тариф за вывоз ТКО с 1 января взимается не с количества прописанных человек, а по квадратным метрам. За лозунгами "о несправедливости" встали и коммунисты, присоединившись к протестной группе.
Напомним, что в Тюменской области выбрали один из двух вариантов: по квадратным метрам жилплощади. В течение года специалисты проводили замеры количества мусора в разных районах города. Посчитать, сколько приходится на одного человека достаточно сложно (тариф получается примерным - 150 рублей с человека), но очевидно, что семья из четырех человек накопит мусора немногим больше двоих, то есть считать по количеству прописанных не совсем корректно.
Исходя из расчетов, было принято решение взимать плату с квадратного метра - 5,04 рубля. Более того, 70% тюменцев живут на меньшей площади, ниже нормы, для них дешевле платить за мусор по квадратным метрам. И только 10% имеют площади выше среднего уровня – им придется платить больше.
Например, в двухкомнатной квартире площадью 62 кв. метров молодая семья из 3 человек заплатит 312 рублей с площади, вместо 450 рублей, если считать с человека.
После публичных слушаний с заместителем губернатора Вячеславом Вахриным, где тюменцы предлагали рассмотреть несколько вариантов оплаты за мусор, губернатор Александр Моор поручил замам внести дополнения к тарифу, и отметил, что большинству жителей выгоднее платить за квадратный метр жилплощади. Вероятно, обещания чиновников сыграли свою роль, и накануне митинга противники реформы учли конструктив со стороны властей.