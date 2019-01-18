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Toyota с номерами Тюменской облдумы паркуется на месте для инвалидов

18 января 2019, 12:01
Фото: телеграм-канал «Аццкий тюменец»
Очевидцы зафиксировали автомобиль Toyota land Cruiser 100 с номерами Р060ТО72 припаркованным на месте для инвалидов. По информации телеграм-канала «Аццкий тюменец», данное фото является авторским и оно сделано 16 января 2019 года.
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Тюмень

Сообщается, что данное транспортное средство числится на балансе управления делами Тюменской облдумы. Данная информация имеется в госконтрактах по обязательному страхованию машин региональных властей думы за 2019 год.

В настоящий момент в управлении делами облдумы данную ситуацию не комментируют. Не известно за кем закреплено данное транспортное средство.

За парковку на месте для инвалидов предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей.

4 года назад автомобиль бывшего губернатора Тюменской области с номерами Р001ТО заметили на встречной полосе по улице 50 лет ВЛКСМ. Автору фото посоветовали отправить данный материал в ГИБДД Тюменской области.

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#Новости#Парковки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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