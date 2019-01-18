Toyota с номерами Тюменской облдумы паркуется на месте для инвалидов

Очевидцы зафиксировали автомобиль Toyota land Cruiser 100 с номерами Р060ТО72 припаркованным на месте для инвалидов. По информации телеграм-канала «Аццкий тюменец», данное фото является авторским и оно сделано 16 января 2019 года.

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