Toyota с номерами Тюменской облдумы паркуется на месте для инвалидов

Сообщается, что данное транспортное средство числится на балансе управления делами Тюменской облдумы. Данная информация имеется в госконтрактах по обязательному страхованию машин региональных властей думы за 2019 год.
В настоящий момент в управлении делами облдумы данную ситуацию не комментируют. Не известно за кем закреплено данное транспортное средство.
За парковку на месте для инвалидов предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей.
4 года назад автомобиль бывшего губернатора Тюменской области с номерами Р001ТО заметили на встречной полосе по улице 50 лет ВЛКСМ. Автору фото посоветовали отправить данный материал в ГИБДД Тюменской области.