Погода на Крещение благоволит к тем, кто готов окунуться в освященную воду

Сегодня ночью, 18 января в Тюмени ожидается -8, -7 градусов, ощущается как -14, снег, влажность воздуха 82%, ветер юго-западный 5,1 м/c. Завтра утром -10, -9 градусов, ощущается как -15, ясно, влажность воздуха 83%, ветер юго-западный 3,8 м/c. Завтра днем -9, -8 градусов, ощущается как -14, малооблачно, влажность воздуха 83%, ветер юго-западный 3,5 м/c.
В Тобольске, сегодня ночью, температура воздуха будет -8 градусов, ощущается как -14, снег. Влажность воздуха 85%, ветер юго-западный 4,2 м/c. Завтра утром, 19 января -9, -8 градусов, ощущается как -14, снег. Влажность воздуха 85%, ветер юго-западный 3,6 м/c. Завтра днем -9, -8 градусов, ощущается как -13, малооблачно. Влажность воздуха 84%, ветер южный 2,8 м/c.
В Заводоуковске, сегодня ночью, температура воздуха ожидается -11, -9 градусов, ощущается как -17, небольшой снег. Влажность воздуха 85%, ветер юго-западный 5,4 м/c. Завтра утром, 19 января -13, -11 градусов, ощущается как -18, ясно. Влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 3,5 м/c. Завтра днем -13, -10 градусов, ощущается как -16, ясно. Влажность воздуха 84%, ветер южный 3,0 м/c.
В Ишиме, сегодня ночью, температура воздуха ожидается -6, -5 градусов, ощущается как -11, небольшой снег. Влажность воздуха 89%, ветер юго-западный 4,6 м/c. Завтра утром, 19 января -10, -7 градусов, ощущается как -14, небольшой снег. Влажность воздуха 86%, ветер юго-западный 4,5 м/c. Завтра днем -12, -9 градусов, ощущается как -16, ясно. Влажность воздуха 88%, ветер южный 2,6 м/c.
В Ялуторовске, сегодня ночью, температура воздуха ожидается -10, -9 градусов, ощущается как -16, небольшой снег. Влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 5,3 м/c. Завтра утром, 19 января -12, -11 градусов, ощущается как -17, ясно. Влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 3,3 м/c. Завтра днем -12, -10 градусов, ощущается как -16, малооблачно. Влажность воздуха 84%, ветер южный 3,1 м/c.
К крещенским купаниям врачи советуют подходить с осторожностью. Неподготовленным лучше не рисковать здоровьем. По информации пресс-службы областной станции скорой медицинской помощи, в зоне отдыха заречных микрорайонов будут дежурить врач и два фельдшера. Дежурство медиков начнется 18 января с 23:00. Пост скорой помощи на Туре в районе парка Заречный продлится до полуночи 19 января. Экипажи будут меняться, купель не останется без медицинского сопровождения.
Медики также будут следить за окунанием в прорубь на Туре и в районе Свято-Троицкого мужского монастыря в периоды: 18 января с 10.30 до 24.00, 19 января с 10.30 до 24.00. На остальных купелях в Тюменском районе дежурство пройдет в режиме «03».
Врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров рекомендует тюменцам быть осторожными и не подвергать организм холодовому шоку без предварительной подготовки и консультации у врача.
Если накануне погружения человек почувствовал любое недомогание, в том числе незначительное повышение температуры тела, лучше воздержаться от окунания в холодную воду проруби. Возможно, это начало проявления инфекционного заболевания или обострения хронического заболевания. Купание спровоцирует серьезные осложнения.врач скорой помощи Олег Нестеров.
Другие врачи считают купание в проруби полезным, но только для здорового и тренированного организма.