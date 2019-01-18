Погода на Крещение благоволит к тем, кто готов окунуться в освященную воду

К крещенским купаниям врачи советуют подходить с осторожностью. Неподготовленным лучше не рисковать здоровьем. По информации пресс-службы областной станции скорой медицинской помощи, в зоне отдыха заречных микрорайонов будут дежурить врач и два фельдшера. Дежурство медиков начнется 18 января с 23:00. Пост скорой помощи на Туре в районе парка Заречный продлится до полуночи 19 января. Экипажи будут меняться, купель не останется без медицинского сопровождения.