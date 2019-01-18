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Погода на Крещение благоволит к тем, кто готов окунуться в освященную воду

18 января 2019, 13:24
Фото: "Наш город"
Погода в регионе 18 и 19 января ожидается достаточно комфортная, крещенских морозов на эти выходные синоптики не прогнозируют. Однако, медики советуют воздержаться от водных процедур на открытом воздухе неподготовленным людям, особенно страдающим хроническими болезнями.

Сегодня ночью, 18 января в Тюмени ожидается -8, -7 градусов, ощущается как -14, снег, влажность воздуха 82%, ветер юго-западный 5,1 м/c. Завтра утром -10, -9 градусов, ощущается как -15, ясно, влажность воздуха 83%, ветер юго-западный 3,8 м/c. Завтра днем -9, -8 градусов, ощущается как -14, малооблачно, влажность воздуха 83%, ветер юго-западный 3,5 м/c.

В Тобольске, сегодня ночью, температура воздуха будет -8 градусов, ощущается как -14, снег. Влажность воздуха 85%, ветер юго-западный 4,2 м/c. Завтра утром, 19 января -9, -8 градусов, ощущается как -14, снег. Влажность воздуха 85%, ветер юго-западный 3,6 м/c. Завтра днем -9, -8 градусов, ощущается как -13, малооблачно. Влажность воздуха 84%, ветер южный 2,8 м/c.

В Заводоуковске, сегодня ночью, температура воздуха ожидается -11, -9 градусов, ощущается как -17, небольшой снег. Влажность воздуха 85%, ветер юго-западный 5,4 м/c. Завтра утром, 19 января -13, -11 градусов, ощущается как -18, ясно. Влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 3,5 м/c. Завтра днем -13, -10 градусов, ощущается как -16, ясно. Влажность воздуха 84%, ветер южный 3,0 м/c.

В Ишиме, сегодня ночью, температура воздуха ожидается -6, -5 градусов, ощущается как -11, небольшой снег. Влажность воздуха 89%, ветер юго-западный 4,6 м/c. Завтра утром, 19 января -10, -7 градусов, ощущается как -14, небольшой снег. Влажность воздуха 86%, ветер юго-западный 4,5 м/c. Завтра днем -12, -9 градусов, ощущается как -16, ясно. Влажность воздуха 88%, ветер южный 2,6 м/c.

В Ялуторовске, сегодня ночью, температура воздуха ожидается -10, -9 градусов, ощущается как -16, небольшой снег. Влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 5,3 м/c. Завтра утром, 19 января -12, -11 градусов, ощущается как -17, ясно. Влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 3,3 м/c. Завтра днем -12, -10 градусов, ощущается как -16, малооблачно. Влажность воздуха 84%, ветер южный 3,1 м/c.

К крещенским купаниям врачи советуют подходить с осторожностью. Неподготовленным лучше не рисковать здоровьем. По информации пресс-службы областной станции скорой медицинской помощи, в зоне отдыха заречных микрорайонов будут дежурить врач и два фельдшера. Дежурство медиков начнется 18 января с 23:00. Пост скорой помощи на Туре в районе парка Заречный продлится до полуночи 19 января. Экипажи будут меняться, купель не останется без медицинского сопровождения.

Медики также будут следить за окунанием в прорубь на Туре и в районе Свято-Троицкого мужского монастыря в периоды: 18 января с 10.30 до 24.00, 19 января с 10.30 до 24.00. На остальных купелях в Тюменском районе дежурство пройдет в режиме «03».

Врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров рекомендует тюменцам быть осторожными и не подвергать организм холодовому шоку без предварительной подготовки и консультации у врача.

Если накануне погружения человек почувствовал любое недомогание, в том числе незначительное повышение температуры тела, лучше воздержаться от окунания в холодную воду проруби. Возможно, это начало проявления инфекционного заболевания или обострения хронического заболевания. Купание спровоцирует серьезные осложнения.врач скорой помощи Олег Нестеров.

Другие врачи считают купание в проруби полезным, но только для здорового и тренированного организма.

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