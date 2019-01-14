Более половины россиян выступают за отставку правительства

57% респондентов заявили исследователям, что недовольны действующим правительством России из-за того, что оно неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения, еще 46% опрошенных считают, что власти не могут обеспечить их работой, недостаток заботы о социальной защите граждан ощущают на себе 43% респондентов.
36% россиян недовольны тем, что правительство страны не может справиться с кризисом в экономике, не имеют претензий к действующей власти лишь 7% респондентов.
Опрос был проведен «Левада-центром» в прошлом году в период с 13 по 19 декабря, в нем приняли участие порядка 1,6 тысяч человек старше 18 лет.