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Более половины россиян выступают за отставку правительства

14 января 2019, 08:00
Фото: pixabay.com
Социологи "Левада-центра" провели исследование и выяснили, что 57% россиян полагают, что действующее правительство неспособно решить проблемы в стране, еще 53% опрошенных выступают за его отставку. В 2016 году таких было всего 33%.

57% респондентов заявили исследователям, что недовольны действующим правительством России из-за того, что оно неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения, еще 46% опрошенных считают, что власти не могут обеспечить их работой, недостаток заботы о социальной защите граждан ощущают на себе 43% респондентов.

36% россиян недовольны тем, что правительство страны не может справиться с кризисом в экономике, не имеют претензий к действующей власти лишь 7% респондентов.

Опрос был проведен «Левада-центром» в прошлом году в период с 13 по 19 декабря, в нем приняли участие порядка 1,6 тысяч человек старше 18 лет.

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#Новости#Правительство РФ#Отставка#Наиль Каримов#Политика
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