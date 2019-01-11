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Тюменец обвиняется в убийстве 19-ти летней девушки

11 января 2019, 10:13
Фото: flickr.com
Житель областной столицы обвиняется в нападении и убийстве 19-ти летней девушки. Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего подозреваемого.
Сюжет
Тюмень

В ходе расследования установлено, что 26 июня 2018 года тюменец ехал на машине Лада Гранта около улицы Пушкина в Антипино. Там он увидел молодую девушку. Он приблизился и напал на неё используя кухонный нож. Девушка попыталась оказать сопротивление, но злоумышленник нанес ей несколько ударов. От полученных ран она скончалась на месте.

Через 3 дня подозреваемый был задержан. Более того, следователям стало известно, что 21 июня злоумышленник удерживал в машине 27-летнюю тюменку.

Ранее подозреваемый был судим за разбойные нападения на женщин. В марте прошлого года он освободился из мест лишения свободы, но через 3 месяца совершил особо тяжкое преступление.

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