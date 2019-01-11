Тюменец обвиняется в убийстве 19-ти летней девушки

В ходе расследования установлено, что 26 июня 2018 года тюменец ехал на машине Лада Гранта около улицы Пушкина в Антипино. Там он увидел молодую девушку. Он приблизился и напал на неё используя кухонный нож. Девушка попыталась оказать сопротивление, но злоумышленник нанес ей несколько ударов. От полученных ран она скончалась на месте.
Через 3 дня подозреваемый был задержан. Более того, следователям стало известно, что 21 июня злоумышленник удерживал в машине 27-летнюю тюменку.
Ранее подозреваемый был судим за разбойные нападения на женщин. В марте прошлого года он освободился из мест лишения свободы, но через 3 месяца совершил особо тяжкое преступление.