Новый глава областного ГИБДД Селюнин рассказал, как сделать Тюмень безопасной

Первую пресс-конференцию в качестве главы областного ГИБДД Александр Селюнин посвятил безопасности на дорогах. Он сообщил, что планируется усилить наблюдение на проезжей части дополнительными камерами, добавив, что объекты устанавливаются в тех местах, где наиболее часто происходят ДТП. Когда ситуация стабилизируется, камеры переместят в другие проблемные места.
Что касается тотальных проверок, к которым неоднозначно относятся горожане, Александр Селюнин считает, что они имеют положительный эффект, и в дальнейшем управление не собирается от них отказываться.
Металлические ограждения, которые установлены вдоль дорог, Селюнин назвал защитой от пешеходов.
Глава областного ГИБДД считает, что такие ограждения служат для того, чтобы тюменцы переходили дорогу в положенном месте. Также он отметил, что уменьшилось количество наездов на пешеходов, но точную цифру не назвал, подчеркнув, что безопасность горожан обеспечивается в комплексе всеми мероприятиями.
По поводу перевода ряда улиц на одностороннее движение, Селюнин объяснил, что такое решение изначально принимается на комиссии по безопасности дорожного движения. Сначала высчитывается пропускная способность других улиц, после этого принимается решение.
При этом глава областного ГИБДД подчеркнул, что в дальнейшем одностороннее движение может быть отменено.
Многие водители недовольны отменой левых поворотов. Александр Селюнин знает об этом, но объясняет решение безопасностью дорожного движения. По мнению сотрудников ГИБДД, левые повороты опасны и влекут за собой ДТП. Глава областного ГИБДД привел в пример 317-320 км трассы Екатеринбург – Тюмень, где отменили левый поворот, сославшись на большое количество ДТП. Однако местные жители, недовольные отменой левого поворота к поселку, провели независимое исследование и выяснили, что причиной большинства ДТП было превышение скоростного режима.
С увеличением количества такси на дорогах Тюмени горожане жалуются на агрессивное вождение водителей. Глава областного управления ГИБДД заявил, что работа с ними проводится, и добавил, что готов выслушать предложения граждан по этому поводу и провести дополнительные рейды и мероприятия.
Больная тема не только для автовладельцев, но и пешеходов - использование реагентов на дорогах.
Александр Селюнин объяснил, что специальные службы стараются сыпать только там, где это надо, а не так массово, как это было раньше. И заявил, что отказаться совсем не получится.
Новый глава областного ГИБДД высказался о резонансом ДТП с участием уже экс-спикера гордумы Дмитрия Еремеева.
Решение будет принято, я надеюсь, судьями то, которое заслуживает гражданин Еремеевсказал глава управления ГИБДД.
Александр Селюнин был назначен на должность главы 17 декабря. Тогда соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. До Селюнина главой областного ГИБДД был Михаил Киселев. Летом прошлого года он по выслуге лет ушел в отставку.