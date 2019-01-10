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На Ямале добыли песок на 133 млн рублей без разрешения. Возбуждено уголовное дело

10 января 2019, 11:21
Фото: flickr.com
Следственный отдел ОМВД России в Новом Уренге возбуждено уголовное дело по факту хищения полезных ископаемых. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности подозреваемых.
Сюжет
Ямал

В ходе прокурорской проверки стало известно, что не известные злоумышленники причинили ущерб государству в размере 133 000 000 рублей. В частности на территории Нового Уренгоя было изъято почти 7 000 кубических метров песка. При этом никаких разрешений на разработку и добычу полезных ископаемых на данном участке не выдавалось.

Сообщается, что ход расследования находится на контроле прокуратуры ЯНАО.

В июле 2018 года житель Тюмени обманул местных бизнесменов пообещав провести разведку редкоземельных металлов на земельных участках в Тюменской области. Ему удалось выманить 2 000 000 рублей, пообещав провести все работы в течении 2 недель.

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#Новости#Прокуратура#Ямал#Александр Мязин#Происшествия
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