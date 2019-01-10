На Ямале добыли песок на 133 млн рублей без разрешения. Возбуждено уголовное дело

В ходе прокурорской проверки стало известно, что не известные злоумышленники причинили ущерб государству в размере 133 000 000 рублей. В частности на территории Нового Уренгоя было изъято почти 7 000 кубических метров песка. При этом никаких разрешений на разработку и добычу полезных ископаемых на данном участке не выдавалось.