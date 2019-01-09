Что ждет тюменцев в 2019 году: о новых законах и тарифах

С 1 января вступают в силу некоторые изменения, связанные с пенсионной реформой. Так, страховая пенсия в 2019 году будет выплачиваться при достижении мужчинами 60,5 лет, а женщин 55,5. Ежегодно этот порог будет расти пока не достигнет 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин. При этом льготы отдельным категориям граждан будут сохранены. В Тюменской области губернатор Александр Моор пообещал сохранить все полагающиеся региональные льготы при достижении «старого» пенсионного возраста в 55 и 60 лет соответственно, парламент области поддержал это решение.