Что ждет тюменцев в 2019 году: о новых законах и тарифах

С 1 января вступают в силу некоторые изменения, связанные с пенсионной реформой. Так, страховая пенсия в 2019 году будет выплачиваться при достижении мужчинами 60,5 лет, а женщин 55,5. Ежегодно этот порог будет расти пока не достигнет 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин. При этом льготы отдельным категориям граждан будут сохранены. В Тюменской области губернатор Александр Моор пообещал сохранить все полагающиеся региональные льготы при достижении «старого» пенсионного возраста в 55 и 60 лет соответственно, парламент области поддержал это решение.
Еще больший резонанс в новом году вызвала «мусорная реформа». В Тюменской области был определен региональный оператор по утилизации ТКО – «Тюменское экологическое объединение». Именно с ним теперь физические и юридические лица должны заключать договор на вывоз и утилизацию отходов. Регопретор уже сам нанимает возчиков мусора. Однако с новыми правилами уже 1 января в Тюмени начались проблемы.
Кроме этого, правительство обещало, что тариф не вырастет для большинства тюменцев, но горожане уже посчитали, сколько им придется платить и не согласны с суммой в 5 рублей за квадратный метр. Инициативная группа подала уведомление о готовящемся митинге против решения властей Тюменской области. Активисты создали чат в одном из мессенджеров и группу в соцсетях, где обсуждают решение властей и способы снижения заявленной ставки.
Также с наступлением нового года в России повысился НДС с 18 до 20%, и тюменцы уже почувствовали это при посещении магазинов.
Рост НДС также сказался и на росте тарифов ЖКХ, причем повышение стоимости услуг происходит не один раз в год, а дважды.
Уже традиционно с 1 января проезд в общественном транспорте Тюмени подорожал на рубль. По безналичной оплате стоимость билета теперь составляет 25 рублей, за наличные - 26.