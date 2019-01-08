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Охоту рыси на зайца засняли в лесах Тюменской области

8 января 2019, 10:39
Фото: ЧС Тюмень
В Тюменской области охотники засняли на видео как рысь охотится за зайцем. Хищника не смутило присутствие людей.

Видео было сделано в начале января текущего года. На кадрах видно, как рысь следит за зайцем, далее ожидает когда он выйдет из норки и бежит за ним. Кадры размещены в соцсети ВКонтакте.

Между тем тюменцы отмечают, что не знали о данных хищниках в местных лесах. Более того, рысь не реагировала на машину и находящихся в ней людей. Отмечается, что данных хищников видели около Нижней Тавды.

В течение 20 часов видеоматериал собрал более 66 000 просмотров и около 1 000 лайков.

Летом 2018 года жители поселка Яр в Тюмени заметили ястреба. Птица осматривалась около жилых домов и не боялась приближаться к людям. Как предполагают местные жители, птица высматривала местных голубей, за ними «проще охотиться» и их всегда много даже в небольших поселках.

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