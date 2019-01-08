Охоту рыси на зайца засняли в лесах Тюменской области

Видео было сделано в начале января текущего года. На кадрах видно, как рысь следит за зайцем, далее ожидает когда он выйдет из норки и бежит за ним. Кадры размещены в соцсети ВКонтакте.
Между тем тюменцы отмечают, что не знали о данных хищниках в местных лесах. Более того, рысь не реагировала на машину и находящихся в ней людей. Отмечается, что данных хищников видели около Нижней Тавды.
В течение 20 часов видеоматериал собрал более 66 000 просмотров и около 1 000 лайков.
Летом 2018 года жители поселка Яр в Тюмени заметили ястреба. Птица осматривалась около жилых домов и не боялась приближаться к людям. Как предполагают местные жители, птица высматривала местных голубей, за ними «проще охотиться» и их всегда много даже в небольших поселках.