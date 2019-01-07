nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Только треть тюменцев встретила Новый год с близкими и родными

7 января 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
Жителей города Тюмени опросили на предмет того, где они встретили Новый год. Как оказалось, несмотря на то, что данный праздник принято считать семейным, лишь 35% опрошенных встречали его с близкими и родными.

Большинство тех, кто встретил Новый год с семьей по традиции сидели за столом, смотрели поздравление президента страны, а после небольшого застолья пошли на улицу пускать салюты и взрывать петарды.

Еще 26% респондентов заявили, что встретили Новый год в компании, некоторые из опрошенных также рассказали, что не помнят, наступление 2019 года. 16% тюменцев в новогоднюю ночь спали, коротали время за видеоиграми, смотрели фильмы.

Нашлись среди тюменцев и те, кто выбрал для себя довольно необычное место для встречи нового года. Так, для некоторых опрошенных наступление 2019 года прошло в камере предварительного заключения, на свадьбе, в больнице.

Материалы по теме
Более 50% тюменцев встретят Новый год трезво. Часть из них будут спатьВ России снизились рейтинги телепередач и обращения президента России в Новый год
#Новости#Тюменская область#Новый год#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25