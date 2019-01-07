Только треть тюменцев встретила Новый год с близкими и родными

Большинство тех, кто встретил Новый год с семьей по традиции сидели за столом, смотрели поздравление президента страны, а после небольшого застолья пошли на улицу пускать салюты и взрывать петарды.
Еще 26% респондентов заявили, что встретили Новый год в компании, некоторые из опрошенных также рассказали, что не помнят, наступление 2019 года. 16% тюменцев в новогоднюю ночь спали, коротали время за видеоиграми, смотрели фильмы.
Нашлись среди тюменцев и те, кто выбрал для себя довольно необычное место для встречи нового года. Так, для некоторых опрошенных наступление 2019 года прошло в камере предварительного заключения, на свадьбе, в больнице.