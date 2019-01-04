Специалисты по ГМО стремятся удалить «фотодыхание» растений для роста урожая

Между тем отмечается, что исследования проводились над табачными растениями. На данный момент идет активная работа по адаптации генной модификации для других видов растений. Доктор Дональд Орт объяснил главный принцип появления «фотодыхания». По его словам, это элемент эволюции, который следовало бы заменить, ведь далеко не всегда эти решения являются самым коротким путем в развитии растений.