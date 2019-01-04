Специалисты по ГМО стремятся удалить «фотодыхание» растений для роста урожая

С помощью технологий генной модификации специалисты провели ряд опытов, в которых «исправили» заложенный природой механизм – выделение СО2 и поглощение кислорода. В результате, ученым удалось увеличить скорость роста растений на 40%. Сообщается, что данные ГМО могут повысить урожайность и накормить около 200 000 000 человек по всему миру.
Между тем отмечается, что исследования проводились над табачными растениями. На данный момент идет активная работа по адаптации генной модификации для других видов растений. Доктор Дональд Орт объяснил главный принцип появления «фотодыхания». По его словам, это элемент эволюции, который следовало бы заменить, ведь далеко не всегда эти решения являются самым коротким путем в развитии растений.
Между тем большое количество людей настороженно относятся к системам генной модификации растений.