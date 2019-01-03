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На трассе Екатеринбург — Тюмень загорелся автомобиль Hyundai

3 января 2019, 11:00
Фото: flickr.com
На 20 км автотрассы Екатеринбург — Тюмень 1 января загорелся легковой автомобиль Hyundai. Инцидент произошел около Перевалово в 18:55.

На помощь водителю пришли другие участники движения, однако общими усилиями сбить пламя не удалось. Пострадавший вызвал на место инцидента спасателей, которые прибыли уже через несколько минут. Пожар удалось быстро потушить.

Очевидцы отмечают, что данный автомобиль просто ехал по трасса, внезапно из под капота стал выходить дым и через короткое время большая часть машины была охвачена огнем.

Во время пожара никто не пострадал. Причина происшествия выясняется.

В Тюменской области не редки случаи возгорания автомобилей. В основном это происходит из-за замыкания в электропроводке и попадания горючей смеси на внешнюю часть элементов двигателя машины. В момент попадания искры горючий материал воспламеняется.

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#Новости#Тюменская область#Пожары#Александр Мязин#Происшествия
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