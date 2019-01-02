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«Первый канал» сэкономил на новогоднем шоу. Ситуация хуже чем в 90-х

2 января 2019, 11:02
Фото: flickr.com
Журналисты «Новых известий» сообщают об успешно пробитом дне «Первого канала» в новогоднюю ночь. Телеканал сэкономил на шоу для телезрителей.

Отмечается, что часть клипов даже не снимали отдельно в студии, а просто скопировали из концерта 2018 года. Для создания видимости «работы» организаторы сделали своеобразную нарезку новогодней Москвы. Часть исполнителей «просто покривлялись» под видеокамеру и рассказали несколько не смешных шуток.

Данный материал показали в новогоднюю ночь. Даже Киркоров в этот раз был скромен, мишуры на нем было намного меньше, чем обычно.

Данный концерт выглядит очень просто. «Решили, что все равно телевизор никто не смотрит». Возможно, у телеканала не хватает ресурсов для того, чтобы снять что-то вроде «Старых песен о главном», которые показывали в гораздо более депрессивные 90-е.

В конце 2018 года на «Первый канал» подали в суд. С телевизионщиков требуют 164 000 000 рублей за аренду телестудии в Москве. Для стабильной работы телеканалу требуется 6,5 млрд рублей в год. Кризис прослеживается с 2014 года, примерно в это время «Первый канал» вошел в режим экономии. В сентябре 2018 организация сократила показы премьерного контента.

Ситуация на когда-то первом информационном рупоре стране отражает кризис всей телевизионной отрасли в РФ. Всё меньше россиян смотрят телевизор и пользуются федеральными СМИ.

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