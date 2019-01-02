«Первый канал» сэкономил на новогоднем шоу. Ситуация хуже чем в 90-х

В конце 2018 года на «Первый канал» подали в суд. С телевизионщиков требуют 164 000 000 рублей за аренду телестудии в Москве. Для стабильной работы телеканалу требуется 6,5 млрд рублей в год. Кризис прослеживается с 2014 года, примерно в это время «Первый канал» вошел в режим экономии. В сентябре 2018 организация сократила показы премьерного контента.