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В Новый год тюменцев ждет небольшой снег и - 18 градусов

30 декабря 2018, 10:44
Фото: flickr.com
В областной столице вечером 30 декабря ожидается – 24 градуса. По данным синоптиков возможно выпадение незначительного количества осадков. Ветер до 6 метров в секунду.

31 декабря немного потеплеет. Днём в Тюмени ожидается до – 21, а ночью температура воздуха поднимется до – 18 градусов. К концу дня ожидается небольшой снег и до 0,4 мм осадков. Ветер может усилиться до 10 метров в секунду, влажность воздуха до 75%. В Новый год тюменцев ожидает пасмурная погода и примерно в это время должен пойти снег.

Утром 1 января ожидается переменная облачность, однако ближе к 14:00 погода будет ясной и морозной. По данным синоптиков дневная температура в областной столице составит – 22 градуса. Ночью до – 25. Осадков в это время не ожидается, ветер до 6 метров в секунду.

В Тюмени продолжается уборка улиц после прошедшего 28 декабря снегопада. Ожидается, что работы будут закончены 1-2 января 2019 года.

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#Новости#Прогноз погоды#Тюмень#Александр Мязин#Город
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