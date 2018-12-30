В Новый год тюменцев ждет небольшой снег и - 18 градусов

31 декабря немного потеплеет. Днём в Тюмени ожидается до – 21, а ночью температура воздуха поднимется до – 18 градусов. К концу дня ожидается небольшой снег и до 0,4 мм осадков. Ветер может усилиться до 10 метров в секунду, влажность воздуха до 75%. В Новый год тюменцев ожидает пасмурная погода и примерно в это время должен пойти снег.
Утром 1 января ожидается переменная облачность, однако ближе к 14:00 погода будет ясной и морозной. По данным синоптиков дневная температура в областной столице составит – 22 градуса. Ночью до – 25. Осадков в это время не ожидается, ветер до 6 метров в секунду.
В Тюмени продолжается уборка улиц после прошедшего 28 декабря снегопада. Ожидается, что работы будут закончены 1-2 января 2019 года.