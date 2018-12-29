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Тюменцы передвигаются по улицам на сноубордах. Высота снежного покрова 20 см

29 декабря 2018, 10:37
Фото: ЧС Тюмень
В областной столице 29 декабря тюменец решил прокатиться на сноуборде по заснеженным улицам города.
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Тюмень

Автор видеоролика Михаил Матюхин отметил, что снег на улице Одессой был отличным. Катание прошло на закрытом участке. На данный момент видео набрало более 33 000 просмотров и сотни лайков. Тюменец воспользовался легковым автомобилем с тросом, чтобы развить нужную скорость и сделать несколько виражей на свежем снеге.

Два года назад спортивный сезон катания на сноуборде было открыто 1 ноября. В это время в Тюмени прошел сильный снегопад, парализовавший транспортное движение в городе.

На данный момент в областной столице 9-бальные автомобильные пробки, а спецтехника не справляется с многочисленными сугробами. В некоторых районах высота снежного покрова достигает 20 см. Подобная ситуация сохраниться до Нового года.

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#Новости#Снегопад#Тюмень#Александр Мязин#Город#Видео
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