Тюменцы передвигаются по улицам на сноубордах. Высота снежного покрова 20 см

Автор видеоролика Михаил Матюхин отметил, что снег на улице Одессой был отличным. Катание прошло на закрытом участке. На данный момент видео набрало более 33 000 просмотров и сотни лайков. Тюменец воспользовался легковым автомобилем с тросом, чтобы развить нужную скорость и сделать несколько виражей на свежем снеге.
Два года назад спортивный сезон катания на сноуборде было открыто 1 ноября. В это время в Тюмени прошел сильный снегопад, парализовавший транспортное движение в городе.
На данный момент в областной столице 9-бальные автомобильные пробки, а спецтехника не справляется с многочисленными сугробами. В некоторых районах высота снежного покрова достигает 20 см. Подобная ситуация сохраниться до Нового года.