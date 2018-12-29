Тюменцы передвигаются по улицам на сноубордах. Высота снежного покрова 20 см

Автор видеоролика Михаил Матюхин отметил, что снег на улице Одессой был отличным. Катание прошло на закрытом участке. На данный момент видео набрало более 33 000 просмотров и сотни лайков. Тюменец воспользовался легковым автомобилем с тросом, чтобы развить нужную скорость и сделать несколько виражей на свежем снеге.