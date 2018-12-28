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Микрохирургические операции на позвоночнике стали доступны пациентам ОБ №3

28 декабря 2018, 02:00
Фото: flickr.com
Областная больница №3 в Тобольске закупило новое оборудование для проведения микрохирургических операций на позвоночнике. На данный момент специалисты ОБ смогли выполнить семь подобных операций.

Позвоночник является важной частью тела человека, поэтому тоболяки осуществляют основные манипуляции малоинвазивным способом. Сначала пациенту делается рентгенография и проводится разметка через небольшой разрез. Операция проходит под анестезией и длится около 2 часов.

Специалисты отмечают, что основные проблемы связанные с позвоночником отмечаются у пациентов от 40 лет и старше. После операции пациент встает на ноги в течение 24 часов.

Отмечается, что экстренная нейрохирургическая помощь осуществляется в круглосуточном режиме. В 2019 году в здании ОБ №3 пройдет капремонт операционного блока для переоснащения.

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