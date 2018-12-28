Микрохирургические операции на позвоночнике стали доступны пациентам ОБ №3

Позвоночник является важной частью тела человека, поэтому тоболяки осуществляют основные манипуляции малоинвазивным способом. Сначала пациенту делается рентгенография и проводится разметка через небольшой разрез. Операция проходит под анестезией и длится около 2 часов.
Специалисты отмечают, что основные проблемы связанные с позвоночником отмечаются у пациентов от 40 лет и старше. После операции пациент встает на ноги в течение 24 часов.
Отмечается, что экстренная нейрохирургическая помощь осуществляется в круглосуточном режиме. В 2019 году в здании ОБ №3 пройдет капремонт операционного блока для переоснащения.