Дешевая красная игра оказалась качественнее дорогой

Первая места заняла икра кеты «Тунайча», второе - икра горбуши Globus, третье - икра нерки «Очень». Цены на эти продукты колеблются от 328 до 408 рублей. Нарекания у специалистов вызвала икра «Камчатское море» и «Красное золото», в которой была подмена виды рыба (на этикетке была икра одной рыбы, а в банке другой). В Роскачестве пояснили, что производители идут на подобное, чтобы удешевить стоимость продукта, а заодно увеличить на него цену для потребителей.