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Дешевая красная игра оказалась качественнее дорогой

28 декабря 2018, 08:30
Фото: pixabay.com
В преддверии Нового года Роскачество проверило качество российской икры. Специалисты оценивали наличие вредных веществ, красителей, цвет, запах и вкус.

Всего в Роскачестве проверили 29 торговых марок российской икры в ценовом диапазоне от 230 до 750 рублей за 100 грамма. Как оказалось, дешевая икра качественнее дорогой, некоторые образцы которой даже не смогли попасть в десятку.

Первая места заняла икра кеты «Тунайча», второе - икра горбуши Globus, третье - икра нерки «Очень». Цены на эти продукты колеблются от 328 до 408 рублей. Нарекания у специалистов вызвала икра «Камчатское море» и «Красное золото», в которой была подмена виды рыба (на этикетке была икра одной рыбы, а в банке другой). В Роскачестве пояснили, что производители идут на подобное, чтобы удешевить стоимость продукта, а заодно увеличить на него цену для потребителей.

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#Новости#Роскачество#Продукты#Новый год#Наиль Каримов#Общество
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