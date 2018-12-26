С 2019 года тюменцы будут платить за вывоз мусора 5 рублей с квадратного метра

По словам замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, со следующего года плата за вывоз мусора составит 5,04 рубля с квадратного метра в месяц.
Он также пояснил, что у правительства Тюменской области был выбор: рассчитывать тариф на основании квадратуры жилья, либо количества прописанных человек. Власти региона выбрали первый вариант, который, по словам Вячеслава Вахрина, позволит снизить социальные последствия реформы ТКО.
Жители Тюменской области, с учетом того, что большинство из них живет в небольших квартирах, где прописано много человек, с введением новой системы по обращению с ТКО, будут платить меньше, добавил Вячеслав Вахрин.