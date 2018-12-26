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С 2019 года тюменцы будут платить за вывоз мусора 5 рублей с квадратного метра

26 декабря 2018, 08:00
Фото: pixabay.com
С 1 января следующего года вступает в силу новая система по обращению с ТКО, в связи с чем в субъектах РФ, в том числе и в Тюменской области начнут действовать новые тарифы.
Сюжет
Тюмень

По словам замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, со следующего года плата за вывоз мусора составит 5,04 рубля с квадратного метра в месяц.

Он также пояснил, что у правительства Тюменской области был выбор: рассчитывать тариф на основании квадратуры жилья, либо количества прописанных человек. Власти региона выбрали первый вариант, который, по словам Вячеслава Вахрина, позволит снизить социальные последствия реформы ТКО.

Жители Тюменской области, с учетом того, что большинство из них живет в небольших квартирах, где прописано много человек, с введением новой системы по обращению с ТКО, будут платить меньше, добавил Вячеслав Вахрин.

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