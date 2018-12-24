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До конца недели в Тюмени потеплеет до – 7 градусов. 25 и 26 декабря будет минус – 30

24 декабря 2018, 12:00
Фото: flickr.com
По прогнозам синоптиков, в Тюмени потеплеет до – 7 градусов в конце недели. 24, 25 и 26 декабря в областной столице ожидается до – 33 градусов в ночное время суток и без осадков.

В областной столице 25 декабря ожидается морозная погода и до – 33 градусов. Тюменцам обещают безоблачное небо и небольшой ветер. С 26 декабря ожидается потепление до – 24 в конце дня.

Далее температура воздуха будет постепенно повышаться. 27 декабря воздух «прогреется» до – 14 градусов и усилится ветер. Местами порывы могут достигать 11 метров в секунду. В пятницу 28 декабря тюменцев ожидает небольшой снегопад и до 0,8 мм осадков с 11:00 до 18:00 дня. Максимальная температура воздуха составит – 9 градусов. В выходные 29 и 30 декабря жителей города ожидает пасмурная погода. В воскресенье пройдёт небольшой снег, а температура воздуха составит от – 7 до – 10 градусов ниже нуля.

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#Новости#Прогноз погоды#Тюмень#Александр Мязин#Город
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