До конца недели в Тюмени потеплеет до – 7 градусов. 25 и 26 декабря будет минус – 30

Далее температура воздуха будет постепенно повышаться. 27 декабря воздух «прогреется» до – 14 градусов и усилится ветер. Местами порывы могут достигать 11 метров в секунду. В пятницу 28 декабря тюменцев ожидает небольшой снегопад и до 0,8 мм осадков с 11:00 до 18:00 дня. Максимальная температура воздуха составит – 9 градусов. В выходные 29 и 30 декабря жителей города ожидает пасмурная погода. В воскресенье пройдёт небольшой снег, а температура воздуха составит от – 7 до – 10 градусов ниже нуля.