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В Москве вручили награды лучшим добровольцам России

5 декабря 2018, 13:00
Фото: РИА Новости
В Москве 5 декабря прошла церемония вручения ежегодной премии «Доброволец России». Победителей получили награды на сцене Ледового дворца из рук знаменитостей, журналистов и официальные лица.

«Вы совершаете важные вещи не только для себя и для тех, кому вы непосредственно помогаете, но и для всего общества», – отметил в своем выступлении Глава государства.

Отмечается, что в конце декабря Государственный совет обсудит дальнейшее направление поддержки добровольческого движения в РФ.

В 2018 году добровольцем года стал Антон Коротченко. За 1,5 года он совершил 30 выездов в небольшие муниципальные образования 3-х областей страны. Специалисты и волонтеры провели медосмотры 3 000 человек.

Александр Карелин и Андрей Кондрашов вручил награду в номинации «Уверенные в будущем» Заурбеку Цаллагову. Молодой человек 5 лет занимается воссозданием родового башенного комплекса.

Среди победителей отметился благотворительный фонд по защите животных «Передний край» в Московской области. Отмечается, что на данный момент организация содержит в приюте почти 600 различных животных. Награду представителю организации вручила Татьяна Голикова.

Все победители конкурса «Доброволец России» получили гранты до 1 000 000 рублей. Всего на конкурс было подано 15 839 заявок. По словам Сергея Кириенко в 2019 году фонд конкурса будет увеличен в 3 раза.

Международный форум добровольцев стартовал 2 декабря с Дня добрых дел. Далее 3 и 4 декабря в павильоне № 69 ВДНХ состоялась деловая программа мероприятия.

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