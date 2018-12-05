В Москве вручили награды лучшим добровольцам России

«Вы совершаете важные вещи не только для себя и для тех, кому вы непосредственно помогаете, но и для всего общества», – отметил в своем выступлении Глава государства.
Отмечается, что в конце декабря Государственный совет обсудит дальнейшее направление поддержки добровольческого движения в РФ.
В 2018 году добровольцем года стал Антон Коротченко. За 1,5 года он совершил 30 выездов в небольшие муниципальные образования 3-х областей страны. Специалисты и волонтеры провели медосмотры 3 000 человек.
Александр Карелин и Андрей Кондрашов вручил награду в номинации «Уверенные в будущем» Заурбеку Цаллагову. Молодой человек 5 лет занимается воссозданием родового башенного комплекса.
Среди победителей отметился благотворительный фонд по защите животных «Передний край» в Московской области. Отмечается, что на данный момент организация содержит в приюте почти 600 различных животных. Награду представителю организации вручила Татьяна Голикова.
Все победители конкурса «Доброволец России» получили гранты до 1 000 000 рублей. Всего на конкурс было подано 15 839 заявок. По словам Сергея Кириенко в 2019 году фонд конкурса будет увеличен в 3 раза.
Международный форум добровольцев стартовал 2 декабря с Дня добрых дел. Далее 3 и 4 декабря в павильоне № 69 ВДНХ состоялась деловая программа мероприятия.