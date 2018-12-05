Кто займет «проклятое место» главы тюменской культуры?

По словам политолога, публичных скандалов с его участием не было, а нового губернатора он вполне устраивал, как и вся команда управленцев, доставшаяся ему от его предшественников. Недаром же он на своей первой пресс-конференции в качестве губернатора назвал своих подчиненных одной из лучших управленческих команд страны. Эксперт недоумевает, кто теперь может возглавить эту структуру, скорее всего это будет человек из недр самого департамента и, возможно, его заместитель Елена Майер.