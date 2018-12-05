Кто займет «проклятое место» главы тюменской культуры?

Бывшие руководители департамента культуры в настоящее время работают в ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение». Юлия Шакурская генеральным директором, а Евгений Негинский ее заместителем и начальником управления по организации и проведению областных мероприятий.
Отставке бывшего директора департамента культуры администрации Тюменской области Евгения Негинского предшествовала криминальная история. В феврале 2013 года в Тюмени было совершено разбойное нападение на директора Дворца культуры «Строитель» Андрея Зырянова. Несколько молодых людей встретили Зырянова на крыльце его подъезда. Начали общение с чиновником ударами по голове бейсбольной битой, затем нанесли несколько ранений ножом. Отсняв содеянное на видео, нападавшие оставили место происшествия. По словам Зырянова, хулиганы передали ему привет от директора фирмы подрядчика, которая добивалась его согласия на участие в реконструкции ДК «Строитель».
На подрядчике настаивал региональный департамент культуры. Как утверждал Зырянов, замдиректора департамента Татьяна Заборовская передала ему договор на проведение проектных работ по капитальному ремонту ДК «Строитель». Документ уже был подписан подрядчиком - директором ООО «Строительная компания «Астория» Зауром Гаджибалаевым. Сумму за услуги в 24 миллиона рублей Зырянов счел завышенной.
После отказа директора ДК «Строитель» подписать контракт, на него началось беспрецедентное давление. В учреждение пришла внеплановая проверка регионального департамента культуры. Зырянов написал заявление в правоохранительные органы, а также передал документы и записи разговоров с Евгением Негинским. Из этих бесед по душам можно было догадаться, чего хотел от него получить Евгений Семенович. А именно его заинтересованность в том, чтобы ДК «Строитель» ремонтировала фирма «Астория». Позже выяснилось, что эта контора была лишь посредником. Деньги должны были уйти к субподрядчику – фирме, учредителем которой был муж Татьяны Заборовской.
После нападения на Андрея Зырянова губернатор Владимир Якушев временно отстраняет Негинского от должности. Через некоторое время становится известно о заведении уголовного дела по фактам мошенничества. К Зауру Гаджибалаеву применили домашний арест. Супруги Заборовские становятся прямыми фигурантами уголовного дела. Однако после некоторого раздумья Якушев оставляет начальником департамента Евгения Негинского, а директора ДК «Строитель», наоборот, увольняет. Накануне празднования Дня России, Негинскому торжественно вручают орден «За заслуги перед Отечеством». Другими словами, несмотря на уголовное дело, Негинского не только реабилитировали, но и наградили. Правда, после общественного возмущения чиновника пришлось от должности освободить, но по собственному желанию.
На смену Негинскому назначают нового директора Юлию Шакурскую, работавшую ранее заместителем гендиректора ГТРК «Регион-Тюмень». Но и у нее с работой в департаменте тоже не заладилось. Чиновницу уволили после детективной истории, когда она и директор музейного комплекса им. Словцова Наталья Хвостанцева ночью вынесли из помещения музея изобразительных искусств три картины.
Сотрудники тюменского музея ИЗО обратились в ФСБ, где рассказали, что 30 сентября 2015 года поздним вечером в здание, потребовав отключить сигнализацию, вошли Юлия Шакурская и Наталья Хвостанцева. Накануне там была открыта выставка художника Юрия Рыбьякова. Две женщины вскрыли экспозиционный зал и вынесли за пределы музея без оформления документации три картины – «Новый Уренгой», «Салехард осенью» и «Салехард. Речной порт». Юрий Рыбьяков был возмущен этой историей, поскольку никакого согласия на изъятие своих работ он с выставки не давал. Позже выяснилось, что две картины были возвращены в музей, а третья подарена Владимиром Якушевым музею Салехарда на торжествах по случаю вступления в должность губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.
В результате громкого скандала, после некоторого раздумья Якушев принял решение уволить директора департамента культуры Юлию Шакурскую. Так закончилась ее карьера в департаменте, но не в культуре: сейчас Шакурская работает гендиректором концертно-театрального объединения.
Возвращаясь к отставке Виктора Новакаускаса, можно констатировать, что в отличие от его предшественников, видимых и очевидных "криминальных" причин его ухода пока общественностью не обнаружено.
Сейчас исполняющим обязанности директора департамента назначена его заместитель Елена Майер, дочь депутата областной Думы Владимира Майера. Тюменские общественники называют должность директора департамента культуры «проклятой» и не без основания полагают, что, скорее всего, это место займет «чисто техническая» фигура.
Тюменский политолог Александр Безделов считает, что добровольная отставка Виктора Новакаускаса была его исключительно личным решением. «И даже губернатор не всегда может повлиять на личное решение подчиненного», - сообщил "Нашему городу" Александр Безделов.
По словам политолога, публичных скандалов с его участием не было, а нового губернатора он вполне устраивал, как и вся команда управленцев, доставшаяся ему от его предшественников. Недаром же он на своей первой пресс-конференции в качестве губернатора назвал своих подчиненных одной из лучших управленческих команд страны. Эксперт недоумевает, кто теперь может возглавить эту структуру, скорее всего это будет человек из недр самого департамента и, возможно, его заместитель Елена Майер.
Безделов также полагает, что Новакаускас просто устал, за эти три года им было проделано «очень много очень важной, тяжелой и нужной для региона работы».
Другой источник из политических кругов сообщил "Нашему городу", что вряд ли отставка была добровольной. В перестановках внутри департамента он видит "чиновничью борьбу".
Место проклятое, связано со скандалами, {...} видимо, чиновник был в чем-то замешан. А теперь он оказался в роли ящерицы, которая отбрасывает хвост.
По традиции, можно предположить, что в Тюменском концертно-театральном объединении появится новый заместитель, Виктор Новакаускас.
ОБНОВЛЕНИЕ
Позже стало известно, что в отношении Заура Гаджибалаева уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Также мера пресечения в виде залога в отношении обвиняемого Гаджибалаева была отменена, а денежные средства в сумме трех млн рублей, внесенные в качестве залога, возвращены залогодателю. 10 марта 2015 года Калининский районный суд Тюмени рассмотрел уголовное дело в отношении Андрея Зырянова. Суд установил, что тот «совершил заведомо ложный донос», который заключался в «запланированной инсценировке» нападения. В результате, Андрей Зырянов был приговорен к трем годам условно, с испытательным сроком три года.
Дело в отношении Гаджибалаева было прекращено 24 декабря 2014 года. Постановление подписал следователь отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СЧ СУ УМВД России по Тюменской области, старший лейтенант юстиции А.С. Фатеев.