Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал «решетки для пассажиров» в Тюмени

Он предлагает Минтрансу дополнительно скручивать пассажиров автобусов усмирительной рубашкой, брить налысо и вообще не впускать в транспортное средство. По словам московского дизайнера данные меры увеличат безопасность гораздо больше, чем «клетки для пассажиров».
В данные «клетки» попадают те, кто купил билет и ждет автобуса. Тюменцы высказали свое недовольство нововведениями в соцсетях. Горожане отмечают, что в подобном огороженном пространстве нужно стоя ждать автобус. Более того, данная «безопасная зона» не вызывает никакого желания находится в нем и имеет множество других неудобств.
В администрации областной столице пояснили, что автовокзалы города находятся в ведении Главного управления строительства.