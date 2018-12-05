Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал «решетки для пассажиров» в Тюмени

В данные «клетки» попадают те, кто купил билет и ждет автобуса. Тюменцы высказали свое недовольство нововведениями в соцсетях. Горожане отмечают, что в подобном огороженном пространстве нужно стоя ждать автобус. Более того, данная «безопасная зона» не вызывает никакого желания находится в нем и имеет множество других неудобств.