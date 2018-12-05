nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал «решетки для пассажиров» в Тюмени

5 декабря 2018, 14:34
Фото: Типичная Тюмень
Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал тюменские власти и министерство транспорта за «железные клетки» на автовокзалах Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Он предлагает Минтрансу дополнительно скручивать пассажиров автобусов усмирительной рубашкой, брить налысо и вообще не впускать в транспортное средство. По словам московского дизайнера данные меры увеличат безопасность гораздо больше, чем «клетки для пассажиров».

В данные «клетки» попадают те, кто купил билет и ждет автобуса. Тюменцы высказали свое недовольство нововведениями в соцсетях. Горожане отмечают, что в подобном огороженном пространстве нужно стоя ждать автобус. Более того, данная «безопасная зона» не вызывает никакого желания находится в нем и имеет множество других неудобств.

В администрации областной столице пояснили, что автовокзалы города находятся в ведении Главного управления строительства.

Материалы по теме
Хозяева оставили свою собаку умирать в закрытой клетке на улице Таймырской в Тюмени
#Новости#Автовокзал#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25