Пользователи сети раскритиковали песню «За Путина» тюменской певицы и шлют ей угрозы

По словам Прохорихиной, «мне дали эту песню сверху, с небес, если хотите». Певица считает, что без помощи высших сил не смогла бы создать свою композицию. Она опровергла предположения, высказанное пользователями соцсетей, о том, что с помощью своей песни хотела бы «что-то получить».