Пользователи сети раскритиковали песню «За Путина» тюменской певицы и шлют ей угрозы

По словам Прохорихиной, «мне дали эту песню сверху, с небес, если хотите». Певица считает, что без помощи высших сил не смогла бы создать свою композицию. Она опровергла предположения, высказанное пользователями соцсетей, о том, что с помощью своей песни хотела бы «что-то получить».
Между тем, песня «За Путина» в настоящее время получила почти 9 400 дизлайков против 963 лайков на Ютубе. Пользователи отмечают, что данное произведение «слушать просто невозможно». Более того, большинство из 3 500 комментариев к видео негативно оценили задумку автора.
Люди в подземных переходах и то лучше намного поют, прокомментировал песню один из пользователей тюменского паблика ВК.
Жанна Прохорихина отметила, что в её адрес постоянно поступают угрозы.