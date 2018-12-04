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Пользователи сети раскритиковали песню «За Путина» тюменской певицы и шлют ей угрозы

4 декабря 2018, 11:41
Фото: YouTube
Тюменская певица Жанна Прохорихина, рассказала о создании песни о Путине и заявила об угрозах в её адрес. Большинство пользователей сети раскритиковали данную композицию.
Сюжет
Тюмень

По словам Прохорихиной, «мне дали эту песню сверху, с небес, если хотите». Певица считает, что без помощи высших сил не смогла бы создать свою композицию. Она опровергла предположения, высказанное пользователями соцсетей, о том, что с помощью своей песни хотела бы «что-то получить».

Между тем, песня «За Путина» в настоящее время получила почти 9 400 дизлайков против 963 лайков на Ютубе. Пользователи отмечают, что данное произведение «слушать просто невозможно». Более того, большинство из 3 500 комментариев к видео негативно оценили задумку автора.

Люди в подземных переходах и то лучше намного поют, прокомментировал песню один из пользователей тюменского паблика ВК.

Жанна Прохорихина отметила, что в её адрес постоянно поступают угрозы.

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#Новости#Авторская песня#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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