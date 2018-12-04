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Медицинская конференция в Тюмени рассмотрит применение роботизированных систем

4 декабря 2018, 13:20
Фото: flickr.com
В Тюменском регионе проходит конференция «Университетская клиника». 4 декабря в области собрались представители практической медицины.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что на мероприятии отметились ученые, работающие в областных медицинских проектах. Почетный гость – академик Российской академии наук Владимир Крылов.

Специалисты отмечают, что подобные конференции собирают вокруг себя множество специалистов различных областей медицины для обмена опытом. В частности на тюменском форуме участвует 800 человек из УрФО. Темы, конференции носят в большей степени практический характер.

Участники отметили, что тюменская медицина все больше использует новые технологии в торакальной и сосудистой хирургии. На мероприятии эксперты рассмотрят вопросы использования роботизированных систем и возможности имплантации для пациентов.

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#Новости#Тюменская область#Тюмень#Александр Мязин#Наука
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