Медицинская конференция в Тюмени рассмотрит применение роботизированных систем

Отмечается, что на мероприятии отметились ученые, работающие в областных медицинских проектах. Почетный гость – академик Российской академии наук Владимир Крылов.
Специалисты отмечают, что подобные конференции собирают вокруг себя множество специалистов различных областей медицины для обмена опытом. В частности на тюменском форуме участвует 800 человек из УрФО. Темы, конференции носят в большей степени практический характер.
Участники отметили, что тюменская медицина все больше использует новые технологии в торакальной и сосудистой хирургии. На мероприятии эксперты рассмотрят вопросы использования роботизированных систем и возможности имплантации для пациентов.