Внеплановая проверка "Агрофирмы "КРиММ" выявила 5 нарушений

В ходе проверки было выявлено 5 нарушений, таких как отсутствие карнизных планок, предотвращающие попадание влаги в утеплитель кровельных сэндвич-панелей, не выполнен монтаж снегозадерживающих устройств, не выполнен монтаж двух пожарных лестниц, благоустройство и др.