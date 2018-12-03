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Внеплановая проверка "Агрофирмы "КРиММ" выявила 5 нарушений

3 декабря 2018, 07:17
Фото: krimm.ru
В ноябре 2018 года Ростехнадзор провел внеплановую проверку «Агрофирмы «КРиММ» и выявил 5 нарушений. Кроме этого внепланово предприятие проверили еще два ведомства.
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Тюмень

Внеплановая проверка проводилась для контроля устранения ранее выданного предписания о нарушениях при строительстве овощехранилища емкостью 13,2 тыс. тонн при заводе по переработке картофеля в с. Упорово.

Срок исполнения предписания подходил к концу – это стало основанием новой проверки.

В ходе проверки было выявлено 5 нарушений, таких как отсутствие карнизных планок, предотвращающие попадание влаги в утеплитель кровельных сэндвич-панелей, не выполнен монтаж снегозадерживающих устройств, не выполнен монтаж двух пожарных лестниц, благоустройство и др.

Стоит отметить, что в ноябре, еще два ведомства проводили внеплановые проверки на предприятии – Росприроднадзор 2 раза и Роспотребнадзор.

Помимо этого два ведомства провели плановые проверки. Например, Департамент труда и занятости населения Тюменской области выявил одно нарушение. А Управление гостехнадзора Тюменской области обнаружило еще 4 нарушения.

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