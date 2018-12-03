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Под Тюменью произошла массовая авария

3 декабря 2018, 06:00
Фото: pixabay.com
Вечером, 2 декабря, на тюменской объездной произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей: одного грузовика и двух легковых машин.
Сюжет
Тюмень

По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, авария произошла примерно в 19 часов на девятом километре трассы «Тюмень – Боровский - Богандинский». Здесь столкнулись «Камаз», «Лада Приора» и «Шевроле». В результате ДТП пострадал один человек. Прибывшие на место медики диагностировали у него ушибы головы и грудной клетки, пациент был доставлен в ОКБ № 2, где после оказания всей необходимой медицинской помощи пострадавшего направили на амбулаторное наблюдение.

Причины, а также виновник ДТП устанавливается.

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