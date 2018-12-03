О правах инвалидов тюменский активист напомнил пикетом у Тюменского правительства

Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов, который призван привлечь внимание общества к проблемам людей с ограничением жизнедеятельности. Тюменский общественник и защитник прав инвалидов Андрей Романов решил привлечь внимание к существующим проблемам одиночным пикетом у здания правительства Тюменской области.
Нас, инвалидов, называют гражданами с ограниченными возможностями, но ограничение на нас накладывает не состояние здоровья, а отношение к инвалидам в обществе.Андрей Романов
Тюменский общественник Андрей Романов несколько последних лет добивается для таких же как он, людей с ограниченными возможностями, права на свободное перемещение, на «доступную среду». После его инспекций по учреждениям Тюмени, выяснилось, что большинство организаций не имеют приспособлений "колясочников", а туалетные комнаты, либо отсутствуют, либо не оборудованы под нужды инвалидов. Нарушения были зафиксированы в Отделении пенсионного фонда РФ по Тюменской области, здании Центрального районного суда Тюмени и Роспотребнадзора. Не оказалось «доступной среды» и в целом ряде аптек города, а оборудовать туалетную комнату, по словам Андрея Романова, в стоматологической поликлинике №1 на улице Ленина для инвалидов обещали только после проведения ремонта в здании.
Кроме ограничения прав инвалидов на свободу перемещения, активист Романов обращает внимание региональных чиновников на несправедливость законов.
Например, у инвалидов III группы забрали право получения квартир по договорам социального найма, у нас почему-то принимается такой закон, и прокуратура ничего не говорит, хотя в ней существуют целые отделы, которые должны следить и давать оценку тем законам, которые принимаются областной Думой, - Андрей Романов.
По его словам, региональным правовым актом были отменены положения федерального закона №181, по которому все инвалиды имели такое право. В нем записано, что «все инвалиды I, II и III группы имеют право на получения квартир по договорам социального найма».
Андрей Романов сообщил "Нашему городу", что планирует продолжить одиночный пикет в Москве на Красной площади, а также у Госдумы и правительства РФ.