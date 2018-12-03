О правах инвалидов тюменский активист напомнил пикетом у Тюменского правительства

Тюменский общественник Андрей Романов несколько последних лет добивается для таких же как он, людей с ограниченными возможностями, права на свободное перемещение, на «доступную среду». После его инспекций по учреждениям Тюмени, выяснилось, что большинство организаций не имеют приспособлений "колясочников", а туалетные комнаты, либо отсутствуют, либо не оборудованы под нужды инвалидов. Нарушения были зафиксированы в Отделении пенсионного фонда РФ по Тюменской области, здании Центрального районного суда Тюмени и Роспотребнадзора. Не оказалось «доступной среды» и в целом ряде аптек города, а оборудовать туалетную комнату, по словам Андрея Романова, в стоматологической поликлинике №1 на улице Ленина для инвалидов обещали только после проведения ремонта в здании.