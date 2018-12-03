Минфин РФ выступил резко против роста цен на коньяк перед Новым годом

По его мнению, в ведомстве считают обсуждение данного вопроса преждевременной, особенно в преддверии новогодних каникул и праздником 8 марта. На данный момент минимальная стоимость коньяка в России составляет 371 рубль за 0,5 литра. По словам представителя Минфина, подобная цена оправдана и учитывает экономическую ситуацию. Ранее цены на коньяк предполагалось повысить до 388 рублей за пол-литра, однако стало известо об инициативе увеличить стоимость продукции на сразу 30%.