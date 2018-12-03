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Минфин РФ выступил резко против роста цен на коньяк перед Новым годом

3 декабря 2018, 13:39
Фото: flickr.com
Минфин РФ выступил против значительного повышения цен на алкоголь в преддверии Нового года. Речь идет о росте минимальной розничной стоимости продукции.

По словам чиновников, на данный момент действующие цены нужно сохранить, а к обсуждению их изменения вернуться в 2019 году. Данное заявление сделано директором департамента налоговой и таможенной политики Алексеем Сазановым, распространенное пресс-службой Минфина.

По его мнению, в ведомстве считают обсуждение данного вопроса преждевременной, особенно в преддверии новогодних каникул и праздником 8 марта. На данный момент минимальная стоимость коньяка в России составляет 371 рубль за 0,5 литра. По словам представителя Минфина, подобная цена оправдана и учитывает экономическую ситуацию. Ранее цены на коньяк предполагалось повысить до 388 рублей за пол-литра, однако стало известо об инициативе увеличить стоимость продукции на сразу 30%.

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#Новости#Рост цен#Алкоголь#Александр Мязин#Экономика
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