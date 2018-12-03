Бронзовый Орфей конкурса «ТЭФИ-Регион – 2018» достался тюменской программе

Андрей Сапегин подчеркнул, что передачи о туризме снимаются в России под кальку, а «Утро с вами» доносит до зрителей информацию о том, что имеется в области туризма в Тюменской области, кроме того, шоу может похвастаться большим разнообразием мест съемок, а также нестандартными студиями.