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Бронзовый Орфей конкурса «ТЭФИ-Регион – 2018» достался тюменской программе

3 декабря 2018, 05:00
Фото: pixabay.com
Тюменскую телепрограмму «Утро с вами» признали лучшим ежедневным утренним шоу и вручили ее создателям и ведущим награду бронзовый Орфей конкурса «ТЭФИ-Регион – 2018».
Сюжет
Тюмень

По словам ведущего программы Андрея Сапегина, награду престижного конкурса вручили программе «Утро с вами» за то, что данное шоу заметно отличается от аналогичных передач.

Андрей Сапегин подчеркнул, что передачи о туризме снимаются в России под кальку, а «Утро с вами» доносит до зрителей информацию о том, что имеется в области туризма в Тюменской области, кроме того, шоу может похвастаться большим разнообразием мест съемок, а также нестандартными студиями.

Ведущий программы также признался, что момент, когда передачу «Утро с вами» телеканала «Тюменское время» признали лучшей - стал для него одним из самых эмоциональных в жизни. Также Андрей Сапегин сравнил бронзового Орфея с Оскаром, именно так воспринимают награду отечественные телеведущие.

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