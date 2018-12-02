Цены на ЖКУ в Тюменской области непрерывно растут

Цены на жилищные услуги выросли в Тюменской области на 5,1%, на коммунальные - на 4,0%.
Изменение цен на ЖКУ в Тюменской области с октября 2017 года
|Вид
|%
|Жилищные услуги
|+5,1
|оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов
|+7,8
|содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям
|+1,2
|услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ
|+8,3
|Коммунальные услуги
|+4,0
|водоснабжение холодное и водоотведение
|+4,5
|отопление
|+4,5
|водоснабжение горячее
|+3,3
|газоснабжение
|+1,4
|электроснабжение
|+3,7
Согласно утвержденным премьер-министром Дмитрием Медведевым индексам изменения платы за услуги ЖКХ, с 1 января 2019 года стоимость коммунальных услуг во всех субъектах России вырастет почти на 1,7%.
С 1 июля жителей страны ждет еще одно повышение тарифов, но процент будут устанавливать регионы. По данным экспертов, в Тюменской области "коммуналка" подорожает минимально - не более, чем на 2%.