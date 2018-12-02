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Цены на ЖКУ в Тюменской области непрерывно растут

2 декабря 2018, 06:24
Фото: pixabay.com
Цены на жилищные и коммунальные услуги в России непрерывно идут вверх. В Тюменской области с октября 2017 года некоторые из них подорожали на 7-8%.
Сюжет
Тюмень

Цены на жилищные услуги выросли в Тюменской области на 5,1%, на коммунальные - на 4,0%.

Изменение цен на ЖКУ в Тюменской области с октября 2017 года

Вид %
Жилищные услуги +5,1
оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов +7,8
содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям +1,2
услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ +8,3
Коммунальные услуги +4,0
водоснабжение холодное и водоотведение +4,5
отопление +4,5
водоснабжение горячее +3,3
газоснабжение +1,4
электроснабжение +3,7

Согласно утвержденным премьер-министром Дмитрием Медведевым индексам изменения платы за услуги ЖКХ, с 1 января 2019 года стоимость коммунальных услуг во всех субъектах России вырастет почти на 1,7%.

С 1 июля жителей страны ждет еще одно повышение тарифов, но процент будут устанавливать регионы. По данным экспертов, в Тюменской области "коммуналка" подорожает минимально - не более, чем на 2%.

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