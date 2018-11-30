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В Тюменской области пенсионер наловил рыбы на 5 млн рублей

30 ноября 2018, 10:57
Фото: flickr.com
Тобольская полиция задержала рыбака, который наловил рыбы на 5 000 000 рублей. Сообщается, что 65-летний пенсионер использовал подледные сети.

В ходе осмотра стражи правопорядка обнаружили 16 особей сибирского осетра, который занесён в красную книгу, 2 стерляди, 5 налимов. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что данную рыбу он ловил для собственных нужд.

Между тем сотрудники полиции сообщают, что ловля рыбы осуществлялась в запрещенный для этого период ледостава. В результате водным ресурсам был причинен ущерб в размере более 5 000 000 рублей.

В настоящее время в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. По ст. 258.1 УК РФ.

В ноябре 2018 года полиция арестовала тоболяка, который застрелил 2 редких лебедей. В результате природе был нанесен ущерб в размере 11 000 рублей. 35-летний помощник капитана пояснил, что собирался их съесть.

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#Новости#Рыбалка и охота#Тобольск#Александр Мязин#Происшествия
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