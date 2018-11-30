Тюменцам предлагают купить молодого верблюда за 180 000 рублей

Экзотические животные появляются в Тюмени из южных районов РФ и азиатских стран. Специалисты отмечают, что одомашненные животные семейства верблюдовых вырастают в высоту не более 1,5 метров, ценятся за плотную и длинную шерсть. Они отличаются неприхотливостью и миролюбивым нравом, что позволяет держать их в небольших вольерах, контактных зоопарках. Однако большинство горожан предпочитают держать в доме небольших моллюсков и рептилий из-за их неприхотливости.