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Тюменцам предлагают купить молодого верблюда за 180 000 рублей

30 ноября 2018, 12:30
Фото: Юла
В Тюмени предлагают купить молодого двугорбого верблюда за 180 000 рублей. Автор объявления сообщает, что самец родился в апреле 2017 года, коричневого цвета.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что верблюд контактный и хорошо реагирует на людей. Более того в продаже имеются и другие животные: игрунки жоффруа, нубийский козел, сурикат, камерунская карликовая коза и павлин.

Экзотические животные появляются в Тюмени из южных районов РФ и азиатских стран. Специалисты отмечают, что одомашненные животные семейства верблюдовых вырастают в высоту не более 1,5 метров, ценятся за плотную и длинную шерсть. Они отличаются неприхотливостью и миролюбивым нравом, что позволяет держать их в небольших вольерах, контактных зоопарках. Однако большинство горожан предпочитают держать в доме небольших моллюсков и рептилий из-за их неприхотливости.

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