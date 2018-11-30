Современные тенденции в лечении варикоза

О новых тенденциях во флебологии - лечении варикоза расскажет главный врач клиники «Центр Флебологии» в Тюмени, кандидат медицинских наук, хирург-флеболог Виноградов Олег Алексеевич.
Каким образом новые методы лечения входят в широкую практику?
Медицина не случайно считается довольно консервативной сферой – ведь она имеет дело со здоровьем и жизнью человека, и никакой риск тут не оправдан. Новые методы поначалу применяются с осторожностью. Необходимо время чтобы набрать статистику и изучить отдаленные результаты, прежде чем медицинская инновация будет внедрена в широкую практику. Все новые технологии и методики внедряются на основании обобщенного опыта, анализа результатов исследований, которыми делятся специалисты на международных и российских медицинских конференциях.
Как развивается современная флебология? Какие новшества появились в этой области.
Во флебологии все передовые изменения связаны с тем, чтобы лечение проходило малоинвазивно, без госпитализации, безболезненно и с быстрым сроком восстановления для пациента.
За последние 10 лет, в лечении варикоза прекрасно себя зарекомендовали лазерное лечение , радиочастотная облитерация вен. Они выполняются под местной анестезией, и пациент через 2 часа может уже покидать клинику. Их относят в методам «офисной флебологии».
Совсем недавно у флебологов появился еще один инструмент - нетермальная облитерация вен. Технология интересна и перспективна, так как проводится без теплового воздействия, поэтому не требует анестезии.
Расскажите об этом методе подробнее. В каких случаях он применяется?
Суть метода состоит в том, что в варикозную вену вводится биологический клей, который ее буквально склеивает, превращаясь в полимер. Этот полимер остается в вене навсегда, как чужеродный компонент. В принципе, сегодня в организм человека вводится немало чужеродного, начиная с зубных протезов, глазных хрусталиков, заканчивая искусственными суставами и клапанами сердца.
Мы внедряем этот метод с осторожностью и тщательным анализом, потому что нетермальная облитерация практикуется всего несколько лет и отдаленные результаты еще не достаточно изучены. Этот метод, как и эндовазальная лазерная коагуляция применяется в лечении крупных вен. Но стоит отметить, что у лазера больше возможности по применению и шире показания. Так что полностью он лазер не заменит.
Как врач подбирает наиболее эффективный метод лечения?
Индивидуально. Важно понимать, что у каждого метода есть свои показания и ограничения по применению. По-прежнему, на начальной стадии варикоза, при удалении сосудистых звездочек и мелких вен самым эффективным способом является cклеротерапия. На более крупных венах применяется лазерное и радиочастотная абляция и теперь в некоторых случаях новый метод - нетермальная облитерация. Но и без операции не обойтись, если мы имеем дело с осложненным варикозом - например, у пациента диагностируется тромбоз вен или возник рецидив. В случае запущенного варикоза, применение малоинвазивной хирургии может оказаться наиболее эффективным. Конечно, за последние 10-15 лет операции при варикозе стали делать значительно реже – примерно в 10 раз.
Возможности современной флебологии позволяют успешно лечить варикоз на любой стадии с высоким лечебным и косметическим результатом.
Как в потоке информации выбрать врача/ клинику, которой можно доверить свое здоровье?
Во флебологии важно, чтобы использовались не один-два новых метода, а полный арсенал современных методик лечения . Таким образом, обеспечивается непредвзятый индивидуальный подход к здоровью пациента. Не стоит «гоняться за новизной». В первую очередь важны не новые методы, а клиника, которая имеет хорошую репутацию, материально-техническую базу и все возможности провести лечение максимально безопасно и эффективно. При этом, могут сочетаться проверенные годами методы лечения с инновационным подходом.
Главное, как для врача, так и для пациента получить в итоге хороший результат.
И в заключение, что касается профилактики варикоза, есть ли какие-то инновации (новшества)?
Самая действенная профилактика варикоза был и остается компрессионный трикотаж – лучше еще ничего не придумали. В свою очередь производители трикотажа активно совершенствуют свою продукцию различными инновациями. Сегодня качественный антиварикозный трикотаж это не просто компрессионные гольфы, чулки, колготки с лечебным и профилактическим эффектом, а модная часть гардероба при современном образе жизни.
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