Современные тенденции в лечении варикоза

Индивидуально. Важно понимать, что у каждого метода есть свои показания и ограничения по применению. По-прежнему, на начальной стадии варикоза, при удалении сосудистых звездочек и мелких вен самым эффективным способом является cклеротерапия. На более крупных венах применяется лазерное и радиочастотная абляция и теперь в некоторых случаях новый метод - нетермальная облитерация. Но и без операции не обойтись, если мы имеем дело с осложненным варикозом - например, у пациента диагностируется тромбоз вен или возник рецидив. В случае запущенного варикоза, применение малоинвазивной хирургии может оказаться наиболее эффективным. Конечно, за последние 10-15 лет операции при варикозе стали делать значительно реже – примерно в 10 раз.