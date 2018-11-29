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Тюменцы сделали капремонт двух домов собственными силами на 20 лет раньше срока

29 ноября 2018, 12:37
Фото: Тюменское Время
Тюменцы самостоятельно сделали капремонт двух многоквартирных домов по улице Газовиков на 20 лет раньше срока. Отмечается, что на все работы было затрачено около 2 000 000 рублей.
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Тюмень

Собственники тюменских квартир накопили деньги и решили провести капитальный ремонт домов своими силами. По словам председателя совета одного из домов, основная работа была выполнена в рамках ремонта системы отопления. Местные жители были недовольны работой отопительных систем. В результате половина дома «страдало от жары», а другие «замерзали». При этом дому только 10 лет. Капремонт объекта был назначен в 2038 году.

На общем собрании жильцы решили провести экспертизу и определить подрядчика. Строители установили систему регулировки. По словам специалистов, электроника поможет собственникам сэкономить на отоплении. Новое оборудование окупится за 2 года.

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