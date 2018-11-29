Тюменцы сделали капремонт двух домов собственными силами на 20 лет раньше срока

Собственники тюменских квартир накопили деньги и решили провести капитальный ремонт домов своими силами. По словам председателя совета одного из домов, основная работа была выполнена в рамках ремонта системы отопления. Местные жители были недовольны работой отопительных систем. В результате половина дома «страдало от жары», а другие «замерзали». При этом дому только 10 лет. Капремонт объекта был назначен в 2038 году.